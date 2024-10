NEW YORK (dpa-AFX) - Die im März 2023 losgetretene Rally der Eli-Lilly-Aktien ist am Mittwoch ins Straucheln geraten. Durch einen frühen Rücksetzer um fast 15 Prozent fiel der Kurs des US-Pharmakonzerns nicht nur auf das niedrigste Niveau seit Anfang August. Die Aktie rutschte auch zeitweise unter die 200-Tage-Durchschnittslinie ab, was eineinhalb Jahre lang nie der Fall gewesen war. Zuletzt allerdings konnte diese Scharte ausgewetzt werden, indem der Kursabschlag auf sechs Prozent schrumpfte. Mit knapp 850 US-Dollar stand der Kurs wieder etwas über dieser langfristigen Indikatorlinie.

Lilly hatte dank des Erfolgs seiner Diabetes- und Abnehmmedikamente im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung hingelegt, der allerdings hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Management blickt nun vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr und senkte auch das Gewinnziel.

Wie Experte Umer Raffat von Evercore ISI betonte, erzielte Lilly mit den Medikamenten Mounjaro und Zepbound, die auf den Wirkstoff Tirzepatid aufbauen, einen Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar, während der Analystenkonsens deutlich höher bei 4,3 Milliarden gelegen habe. Als zweiten Enttäuschungsfaktor hob er hervor, dass das obere Ende der diesjährigen Umsatz-Zielspanne um 600 Millionen Dollar gesenkt worden sei - und dies nach milliardenschweren Erhöhungen in den Vorquartalen.

Die Aktien von Eli Lilly - ähnlich wie jene von Novo Nordisk - hatten in den vergangenen Monaten kräftig davon profitiert, dass es getrieben von dem Hype um Abnehmmittel sehr gut läuft. Im August hatten die Aktien deshalb bei 972 Dollar ein Rekordhoch erreicht- dies war mehr als das Dreifache als im März 2023. Eine erste Delle hatte die Aktie nur im Juli bekommen, die aber wieder ausgebügelt wurde./tih/la/he