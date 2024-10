Schicksalswahl in den USADie US-Präsidentschaftswahl wirft ihre Schatten voraus Am kommenden Dienstag findet die Wahl zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten statt. In Zeiten globaler Herausforderungen und geopolitischer Spannungen wird dem Ereignis ein extrem hoher Stellenwert zugesprochen, schließlich gelten die USA nach wie vor als einflussreichstes Land der Welt. Gesellschaftlich so zerrissen sind wie nie zuvor wünschen sich die Amerikaner vor allem eine stabile und verantwortungsbewusste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...