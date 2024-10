Die Altitude Awards von Airship zeichnen Marken in vier Kategorien aus, die entscheidend dazu beitragen, den Wert von Mobile-First-Kundenerfahrungen zu steigern in den Bereichen Akquise, Aktivierung, Wertschöpfung und einheitliche Erfahrung.

Das Unternehmen Airship, das sich auf Mobile-First-Kundenerfahrungen spezialisiert hat, gab heute die Finalisten seiner Altitude Awards 2024 bekannt. Ausgezeichnet werden Marken, die ihren Kunden unvergessliche digitale Erlebnisse geschaffen haben, die zu einer herausragenden Wertschöpfung im Mobile-First-Bereich geführt haben.

Die Auszeichnungen würdigen herausragende Leistungen im Bereich Kundenerfahrung in vier verschiedenen Kategorien: Akquise, Aktivierung, Wertschöpfung und einheitliche Erfahrung.

"In den letzten 15 Jahren hat Airship Marken mit den Lösungen ausgestattet, die sie benötigen, um die neuesten digitalen Innovationen in der heutigen mobil geprägten Welt zu nutzen", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Da die Erwartungen der Verbraucher so hoch sind wie nie zuvor, verstehen unsere Kunden dies besser als jeder andere. Die Finalisten der diesjährigen Altitude Awards haben neue Maßstäbe gesetzt und bieten die nahtlosen und vernetzten Erlebnisse, die Kunden über alle digitalen Kanäle hinweg erwarten."

Die Finalisten der Altitude Awards 2024, die verschiedene Regionen in Europa, Afrika, Asien und den USA repräsentieren, sind:

Kategorie Akquise: Marken mit außergewöhnlichen Strategien zur Steigerung von App-Downloads oder Website-Besuchen.

bol für "Preisalarm-Push als Akquisitionsstrategie"

Leroy Merlin für "Gewinnung neuer App-Nutzer"

RHB Banking Group für "Automatisierte Akquise für RHB Giro- und Sparkonten"

Kategorie Aktivierung: Marken, die sich durch die Einbindung neuer App-Nutzer oder Website-Kunden auszeichnen und so kontinuierliches Engagement, Opt-ins und Registrierungen fördern.

Air France-KLM für "Mobile App Opt-in-Spiel für die Olympischen Spiele 2024"

Libon für "Die Retrospektive"

Sally Beauty Holdings für "Sally Beauty und CosmoProf Engagement- und Opt-in-Wachstum"

Kategorie Wertschöpfung: Marken, die sich durch Umsatzsteigerung und die Schaffung wertvoller App- oder Website-Kundenerlebnisse auszeichnen.

CIMB Group für "Empowering Simplicity with CIMB Clicks"

Boots für "Feiern Sie 25 Jahre Boots Meal Deal mit einem spielerischen Erlebnis und verbesserten digitalen Angeboten"

Alaska Airlines für "Erschließung von Gästewert und Umsatz in der mobilen App"

Kategorie Konsistente Erfahrung: Marken, die durch kohärente, kontextbezogen vernetzte Erlebnisse, wo immer Kunden interagieren möchten, ein außergewöhnliches Kundenengagement erreichen.

Access Bank für "Verbinden und Konvertieren: Gezielte Push-Kommunikation"

Asda für "Multichannel Rewards Round-Up"

Synchrony Financial für "CareCredit Jahresrückblick"

Die Altitude Awards 2024 werden von einer angesehenen Jury aus Branchenexperten bewertet, die jeden Beitrag anhand der Gesamtleistung, der Reichweite, der Innovation und des Schwierigkeitsgrades bewerten. Zu den Juroren der Altitude Awards 2024 gehören: Pietro Lambert, VP of Product Management bei OneFootball; Lauren Hensley, Director of Mobile App Marketing and Lifecycle bei VML; Tom Burrell, unabhängiger Retention Marketing Consultant, ehemals bei DAZN; und Di Wu, VP of Audience Engagement and Lifecycle Marketing bei Pandora.

Die Gewinner der Altitude Awards 2024 werden im Rahmen einer Zeremonie auf dem Mobile Leaders Forum Berlin von Airship am 14. November bekannt gegeben. Das Mobile Leaders Forum Berlin bringt führende Köpfe im Bereich Mobile Experience zusammen, um die Herausforderungen, Trends und Chancen der Branche zu diskutieren. Um an der Veranstaltung von Airship teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter https://www.airship.com/events/mobile-leaders-forum-berlin-2024/ an. Sie können die Preisverleihung auch per Livestream unter https://www.airship.com/events/join-the-altitude-awards-2024-ceremony-livestream/ verfolgen.

Über Airship

Airship unterstützt seine Kunden bei der Optimierung des mobilen Kundenerlebnisses, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Seit 2009 hat Airship weltweit führenden Marken dabei geholfen, sich an die Spitze der Customer Experience Revolution zu setzen. Airship war eines der ersten Unternehmen in der Branche, das Push-Benachrichtigungen, In-App-Nachrichten und Bordkarten für mobile Geldbörsen unterstützte alles Dinge, die inzwischen Standard sind.

Heute bietet die Airship Experience Platform eine End-to-End-Lösung zur Vereinheitlichung von Erlebnissen über Apps, Websites und alle Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS, Mobile Wallet und mehr. Mit dem No-code Experience Editor und den Journeys AI-Lösungen können Marketing- und Produktmanager ihre Arbeit in Minuten erledigen und über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg Mehrwert schaffen, ohne auf die Unterstützung von Entwicklern angewiesen zu sein.

Mit der Airship Experience Platform, der Technologie und Expertise von Airship im Bereich App Store Optimization verfügen Marken über ein komplettes Set an Lösungen, um den gesamten Kundenlebenszyklus zu optimieren von der Entdeckung bis zur Loyalität und so für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie den Blog oder folgen Sie Airship auf X, LinkedIn und Facebook.

