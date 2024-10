Die Sozialleistungen für Geflüchtete zu kürzen ist eine asoziale Politik. (ots) -Finanzminister Christian Lindner hatte es angekündigt: Die Sozialleistungen für Geflüchtete werden 2025 gekürzt. Die "Magnetwirkung des deutschen Sozialstaats" solle eingeschränkt werden. Damit schürt der FDP-Politiker Vorurteile, die Studien widerlegt haben: Geflüchtete, die Sozialleistungen erhalten, schicken kaum Geld in ihr Heimatland. (Wie soll das bei so wenig überhaupt gehen?) Diejenigen, die das tun, sind Arbeitende. Die meisten Asylsuchenden fliehen vor Krieg und Gewalt und kommen nicht nach Deutschland, um finanzielle Unterstützung zu kriegen.(...)Schutzsuchende tiefer in die existenzielle Not zu treiben, ist sicherlich keine Lösung für mehr "Integration", um den von Politiker:innen so beliebten Begriff zu verwenden. Das ist einfach eine antisoziale Politik auf dem Rücken der Allerschwächsten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5898773