Krypto News: Alles über die 50 Mio. Stimmen und den Erfolgskurs von $DUM

Ein wachsendes Interesse verzeichnet der Presale des neuartigen PolitiFi-Memecoins FreeDum Fighters ($DUM), welcher mittlerweile mehr als 350.000 USD erzielt hat. Gleichzeitig wurden für die US-Wahl schon mehr als 50 Mio. Stimmen abgegeben, was die Aktualität des Themas unterstreicht.

Während die Präsidentschaftskandidaten sich dem Endspurt ihres Wahlkampfes widmen, der noch bis zum 5. November anhält, deuten die Umfragen auf eine knappe Entscheidung hin. Bei den meisten Meinungsumfragen und Wettplattformen führt zwar Donald Trump, allerdings gibt es auch Beispiele wie die ABC-Umfrage, bei welcher Harris einen kleinen Vorsprung hat.

Betrachtet man hingegen die Angebote des Kryptomarktes wie Polymarket und FreeDum Fighters, so ist eine eindeutige Bevorzugung Donald Trumps feststellbar. Da mittlerweile 19 % der US-Amerikaner zu den Kryptoinvestoren zählen, ist die Frage, ob sie die Wahl in diesem Jahr entscheiden können.

Möglich werden kann es durch die Verstärkung der Stimmen, für welche sich FreeDum Fighter ebenfalls einsetzen will. So können alle an Debatten teilnehmen, nachdem sie die $DUM-Coins im Presale erworben und sich für einen der beiden Kandidaten entschieden haben.

In der aktuellen Phase können die Token noch für weniger als drei Tage für einen Preis in Höhe von 0,00006 USD erworben werden. Danach wird dieser schon auf 0,000065 USD erhöht, sodass sich ein frühzeitiges Handeln lohnt. Denn noch können sich Interessierte den niedrigsten Vorverkaufspreis und somit die höchsten Buchgewinne sichern.

Wer führt nach den CEO-Gesprächen und dem Kapitol-Auftritt?

Das große Interesse der Bevölkerung an der Wahl zeigt sich an der hohen Anzahl von 50 Mio. Stimmen, welche schon im Vorfeld dieser eingereicht wurden. Denn in diesem Jahr geht es laut Ansicht von einigen Politikern um alles oder nichts. Einige rechnen sogar damit, dass keine der beiden Seiten eine Niederlage akzeptieren würde.

Donald Trump hat sich nach seiner Kundgebung in New York zuletzt mit Geschäftsführern wie Tim Cook von Apple und Sundar Pichai von Microsoft unterhalten. Im Gegensatz dazu hat Kamala Harris ihren Wahlkampf im Kapitol beendet und behauptet, dass Trump einen bewaffneten Mob zu diesem Ort geschickt hätte.

ARMED MOB? Kamala Harris spins a yarn about the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol.



She claims Trump "sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election, an election that he knew he lost."



Yet was the mob… pic.twitter.com/cy9uN5MG3r - Tyler O'Neil (@Tyler2ONeil) October 29, 2024

Bei den Umfragen fallen die Ergebnisse der beiden Kandidaten knapp aus. Dennoch hat Trump vorwiegend im Kryptobereich die Führung übernommen. Denn auf der dezentralen Wettplattform Polymarket hat ein Franzose 28 Mio. USD über vier verschiedene Accounts auf ihn gesetzt.

Aufgrund des Verbots von Polymarket in den USA kam es jedoch zu einer Verfälschung der Ergebnisse, da die Stimmen primär von Personen außerhalb des Landes kamen. Somit repräsentieren sie weniger die Meinung der Amerikaner. Deshalb können auch die fast 1 Mrd. USD, die auf Trump gesetzt wurden, im Vergleich zu den 650 Mio. USD auf Harris, nur wenig aussagen.

US-Amerikaner erhalten mit FreeDum Fighters nun eine attraktivere Alternative, um ihre Unterstützung für einen der beiden Kandidaten zu zeigen und möglicherweise finanziell von der Wahl zu profitieren.

FreeDum Fighters will die Ansicht der Wähler besser widerspiegeln

Das Projekt von FreeDum Fighters bietet eine neue Art von PolitiFi-Memecoin, welcher auch spielerische Elemente enthält. So treten bei diesem die beiden mechanisierten Versionen MAGATRON und Kamacop 9000 in einem epischen Duell gegeneinander an.

Über den Presale können sich die Investoren für einen der beiden Kandidaten entscheiden. Somit kaufen sie ihre Coins entweder für MAGATRON oder für Kamacop 9000, wobei diese Resultate ausgewertet werden. Laut diesen hat MAGATRON die Führung übernommen.

Dennoch sollten Investoren laut Florian Homm Harris in diesem Wahlkampf nicht unterschätzen, da in den USA die illegalen Einwanderer in rund 20 Staaten wählen können, weil es dort illegal ist, bei der Wahl nach einem Ausweis zu fragen. Somit könnten die höheren Zustimmungswerte für Trump bisher nicht seinen Wahlsieg bedeuten.

Je nachdem, für welchen Kandidaten sich die Investoren entschieden und wie viele Anleger ihre Coins in deren Staking-Pools eingezahlt haben, wird auch die Rendite definiert. Da sich deutlich mehr Anleger für MAGATRON entschieden haben, liegt diese bei ihm derzeit nur bei 306,85 % und bei Kamacop 9000 bei 1.133,09 %.

Ebenso bietet FreeDum Fighters Elemente, die für einen Community-Aufbau sorgen, was für Memecoins besonders wichtig ist. So können sie Staker ebenfalls an den Debatten in den sozialen Medien teilnehmen. Für ihr Engagement und ihre Unterstützung erhalten sie Belohnungen in Kryptowährungen vergütet. Somit kann es noch schneller viral werden.

How $DUM Debates Work:



Every week, MAGATRON diehards clash with Kamacop crusaders in the ultimate test of…teamwork?



Here's the lowdown:



Weekly Debate: Runs Wednesday to Friday. We'll throw out a fiery question, and you're either "for" or "against."



Pick your… pic.twitter.com/dqs3LwTmpA - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 30, 2024

Daher handelt es sich bei FreeDum Fighters um weit mehr als einen einfallslosen PolitiFi-Memecoin. Stattdessen bietet er eine digitale Arena, in welcher beide Seiten ihr Geld einsetzen und die politische Rechnung begleichen können, während die beiden Avatar-Versionen um die Weltherrschaft kämpfen.

FreeDum Fighters profitiert von dem zunehmenden Interesse an den PolitiFi-Memecoins. Diese haben nun erst wieder die Marke von 1 Mrd. USD überschritten, während sich die Anleger vor dem Wahlkampf noch rechtzeitig in diesen positionieren wollen.

Jahresendrally nach der Wahl und Memecoin-Superzyklus treiben $DUM an

Bitcoin hat sich zuletzt an sein jüngstes Allzeithoch aus diesem Jahr bewegt, was sich auch förderlich auf andere Kryptowährungen und Presales wie $DUM auswirkt. Erst am Dienstag konnte die Marke von 70.000 USD überwunden werden, sodass ein neues Allzeithoch nur noch wenige Tage entfernt sein könnte.

Bitcoin-Preis | Quelle: CMC

Während mittlerweile immer mehr bei beiden Kandidaten von einer Rally ausgehen, erwartet man, dass sich Trump noch etwas positiver auf die Kryptoindustrie auswirken dürfte. Denn dieser hat sich selbst als sogenannter Krypto-Präsident positioniert und will das Land zum Marktführer des Web3 machen.

Sofern Bitcoin sein nächstes Allzeithoch erreicht hat, könnte dies die lang ersehnte Altcoin-Saison auslösen. Mit hohen Gewinnen und den steigenden Bewertungen wächst wiederum das Interesse an den günstigen Memecoins.

Über die letzten 30 Tage konnten einige PolitiFi-Token bereits hohe Kursgewinne verbuchen. So legte MAGA Hat 269,8 %, Doland Tremp 124,4 % und MAGA 37,0 % zurück. Eine noch stärkere Entwicklung ist bald mit FreeDum Fighters möglich, das deutlich niedriger bewertet, innovativer und inklusiver ist, da es sich an beide Seiten richtet.

Die steigende Absatzzahl der $DUM-Coins, mit rund einer Drittelmillion innerhalb von zwei Wochen, deutet eine Bewegung bis in die vorderste Reihe des PolitiFi-Sektors an, wobei er sich erfolgreich von der grauen Masse abgrenzen kann.

Wer ist Ihr Favorit bei der US-Wahl in sechs Tagen?

FreeDum Fighters bietet eine spannende Möglichkeit, um sich am Wahlkampf zu beteiligen und mitzufiebern. Auf welchen der beiden Kandidaten trifft Ihre Wahl? Wollen Sie eher auf den Favoriten setzen oder auf Kamacop spekulieren, welche eine deutlich höhere Staking-Rendite zahlt?

Über den Vorverkauf von FreeDum Fighters können insgesamt 108 Mrd. $DUM-Coins erworben werden. Noch sind sie in der ersten Phase erhältlich, sodass sich schnelle Investoren besonders gute Konditionen sicher können.

Auf der Website von FreeDum Fighters können Sie Ihre digitale Geldbörse, wie den Testsieger Best Wallet, verbinden. Dann lassen sich über Ethereum, Binance Smart Chain, Base und Solana die $DUM-Token mit ETH, BNB, SOL, USDT und USDC kaufen.

Investoren können sich sicher sein, dass der Smart Contract von FreeDum Fighters von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof gründlich auf Schwachstellen überprüft wurde.

Der Gemeinschaft von FreeDum Fighters können Sie sich auf X und Telegram anschließen. Dort erhalten Sie besonders schnell die neuesten Nachrichten über Upgrades, Listungen, Aktionen und mehr.

Jetzt mehr über FreeDum Fighters erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.