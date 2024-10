DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Oktober auf 2,4 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Oktober verstärkt. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg auf eine Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 1,8) Prozent, wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,1 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,4 (minus 0,1) Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert.

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 2,8 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal mit einer gesunden Dynamik gewachsen und hielt die Befürchtungen eines Abschwungs in Schach, während die Federal Reserve weitere Zinssenkungen ins Auge fasst. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 3,1 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war das US-BIP um 3,0 Prozent gewachsen.

US-Rohöllagerbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,515 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,474 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,707 Millionen Barrel ab. Die Vorräte waren in der vorangegangenen Woche um 0,878 Millionen gestiegen. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Lindner legt Strategie "Zoll 2030" vor

Das Bundesfinanzministerium plant eine umfassende Modernisierung der Zollverwaltung. Vor Führungskräften des Zolls stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu in Berlin die Strategie "Zoll 2030" vor, wie sein Ministerium bekanntgab. Ziel sei es, den Beitrag des Zolls zur inneren Sicherheit und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft deutlich zu erhöhen. Auch sollten Prozesse innerhalb der Zollverwaltung effizienter gestaltet und stärker automatisiert werden. Unter anderem sollten Ermittlungseinheiten des Zollfahndungsdienstes, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheiten im Zoll zusammengeführt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Index ausstehende Hausverkäufe Sep +2,6% gg Vorjahr - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe Sep +7,4% gg Vm auf 75,8 - NAR

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2024 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.