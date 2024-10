DJ Axa steigert Prämien wie erwartet in neun Monaten

Von Elena Vardon

PARIS (Dow Jones)--Axa hat in den ersten neun Monaten einen Prämienanstieg erzielt, der in etwa den Markterwartungen entsprach und von einem Umsatzwachstum in allen drei Geschäftsbereichen getragen wurde. Der französische Versicherer und Vermögensverwalter steigerte im Zeitraum von Januar bis September die Bruttoprämien um 7 Prozent auf 84,0 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 84,14 Milliarden Euro gerechnet.

Die Schaden- und Unfallversicherungsprämien stiegen auf 44,5 Millionen Euro von 41,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor, dank günstiger Preiseffekte, so das Unternehmen. Die Gruppe schätzt, dass sich die Schäden aus den Wirbelstürmen Helene und Milton - die Ende September und Anfang Oktober den Südosten der USA heimsuchten - auf weniger als 200 Millionen Euro vor Steuern und nach Abzug der Rückversicherung belaufen werden.

