Der Social-Media-Konzern hat die Erwartungen der Analysten zwar übertreffen können, Anleger zeigen sich aber trotzdem nicht zufrieden.Der schärfste Rivale von Meta Platforms im Online-Werbegeschäft Alphabet hat am Dienstagabend mit seinen Quartalszahlen glänzen können. Während das Unternehmen in der Cloud ein KI-beschleunigtes Wachstum von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erfahren hat, wuchsen die Erlöse aus dem Anzeigengeschäft um solide 13 Prozent. Von Meta Platforms ist vor dem am Mittwochabend vorgelegten Geschäftsbericht ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erwartet worden. Außerdem haben Investoren mit bangen Blicken auf die Investitionsausgaben geblickt, denn schon im …