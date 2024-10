Könnte Florida bald in den Bitcoin investieren?

Der Bitcoin befindet sich in einer guten Marktphase. Nicht nur in den letzten Tagen, wo er beinahe sein altes Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar brechen konnte, sondern auch allgemein. Die Aussichten für das nächste Jahr sind hervorragend, und manche Prognosen gehen sogar von einem Bitcoin-Kurs von 200.000 US-Dollar im Jahre 2025 aus. Einer, der offenbar zu den großen Optimisten in Bezug auf den Bitcoin gehört, ist Jimmy Patronis. Und seine Meinung hat Gewicht, denn er ist der Finanzvorstand von Kalifornien.

(Der Bitcoin ist gestern schon sehr nahe an sein altes Allzeithoch gekommen, das bei 73.750,07 US-Dollar liegt - Quelle: Tradingview.com)

Könnte Florida bald mit Staatsgeldern in den Bitcoin investieren?

Florida ist mit mehr als 22 Mio. Einwohnern nicht nur der drittbevölkerungsreichste US-Bundesstaat, sondern auch einer der wirtschaftlich fortschrittlichsten. Im Gegensatz zu einigen anderen floriert Floridas Wirtschaft geradezu. Daher erzielt auch der Bundesstaat selbst hohe Einnahmen.

Diese werden neben den staatlichen Ausgaben auch investiert, um unter anderem Pensionen für Feuerwehrleute und Polizisten sicherzustellen. Die Investitionen werden oft in Anlagen wie Aktien und Anleihen getätigt. Nun wirft Floridas Finanzvorstand jedoch eine interessante Möglichkeit in den Raum.

Jimmy Patronis der CFO von Florida, ist laut einem offenen Schreiben, das Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, der Überzeugung, dass der Bitcoin noch deutlich weiter steigen wird. Deshalb rät er dem Bundesstaat bzw. dessen Regierung, zukünftig in den Bitcoin zu investieren. Dies rät er speziell für die milliardenschweren Pensionsfonds für die Staatsbeamten. Eine Empfehlung, die dem Kryptomarkt einen milliardenschweren Schub an Geldern verschaffen könnte.

Was würde eine Investition Floridas in den Bitcoin bedeuten?

Sollte Florida tatsächlich in den Bitcoin investieren, könnte das eine unglaubliche Entwicklung auslösen. Einerseits würden dadurch Gelder in Multimilliardenhöhe in den Kryptomarkt fließen. Das könnte den Bitcoin auf ungeahnte Höhen steigen lassen. Eine andere Entwicklung könnte aber fast noch interessanter sein.

Denn wenn Florida mit Staatsgeldern bzw. den Geldern ihrer Pensionsfonds in den Bitcoin investiert, könnten bald auch andere Bundesstaaten und vielleicht auch Staaten außerhalb der USA folgen. Das könnte einen regelrechten Schneeballeffekt auslösen, der den globalen Kryptomarkt auf neue und unglaubliche Höhen hebt. Davon könnten auch andere Coins, wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) hohe Gewinne erzielen.

Wie $STARS von der Krypto-Investition Floridas profitieren könnte

Crypto All-Stars ist der Name eines neuen, revolutionären Coins. Dieser könnte die Art des Stakings auf dem Kryptomarkt durch sein Begleitprojekt, dem MemeVault-Ökosystem, für immer verändern. Denn im MemeVault wird es erstmals möglich sein, verschiedene große Meme Coins wie etwa $PEPE, $BONK, $WIF oder viele andere in einem einzigen Pool zu staken, egal welcher Blockchain die Coins angehören.

Sollte die Nachfrage nach Kryptowährungen durch die Investitionen von Florida enorm ansteigen, könnte $STARS davon stark profitieren, da der Coin das Bindeglied zwischen den verschiedenen Kryptowährungen und dem MemeVault bildet. Kurz erklärt: ohne den $STARS-Token im Depot können Anleger den MemeVault nicht nutzen. Daher könnte die Nachfrage nach dem Coin bald stark ansteigen.

Obwohl sich der $STARS-Token noch in seinem ICO befindet, zeigt er schon jetzt eine nahezu explosive Nachfrage. Denn innerhalb weniger Wochen ist der Presale auf fast 2,9 Mio. US-Dollar angestiegen. Auch die Community umfasst mittlerweile mehr als 20.000 Anleger auf Social-Media-Kanälen wie X und Telegram. Für Anleger könnte Crypto All-Stars die letzte gute Gelegenheit im Jahr 2024 bieten, um ihr Geld zu vervielfachen. Interessenten sollten sich nur schnell entscheiden, da der Preis der Token in wenigen Stunden erhöht wird, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

