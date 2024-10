Das ist der erste Meme Coin mit eigener Layer-2 und er explodiert geradezu!

Der Kryptomarkt hat sich in den letzten Tagen von seiner besten Seite gezeigt. Der Bitcoin ist seit Samstag um über 10 Prozent angestiegen. Gestern führte die Bewegung den Bitcoin-Kurs auf 73.600 US-Dollar, womit er nur knapp unter dem Allzeithoch von 73.750,07 US-Dollar lag. Neben dem Bitcoin sind vor allem auch viele kleinere Coins angestiegen. Bei einigen ist es die reine Spekulation, die den Kurs nach oben treibt, bei anderen aber, wie etwa Pepe Unchained ($PEPU), steckt deutlich mehr dahinter.

(Der Kurs des Bitcoins kam gestern dem Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar sehr nahe - Quelle: Tradingview.com)

Dieser Umstand macht Pepe Unchained einzigartig

Pepe Unchained ist eigentlich ein Nachfolger von $PEPE, dem drittgrößten Meme-Coin auf dem Markt. Doch obwohl er viele von dessen Stärken hat und Anlegern eine 2. Chance gibt, bei der nächsten Rallye dabei zu sein, unterscheidet die beiden ein Umstand dennoch erheblich.

Während $PEPE nämlich wie die meisten Coins keine eigene Blockchain hat, bringt $PEPU als erster Meme-Coin der Welt eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum. Diese gibt dem Coin selbst sowie seinen Investoren zahlreiche Vorteile, und zwar sowohl im direkten Handel als auch weit darüber hinaus.

Die frisch für $PEPU entwickelte und auf den Coin zugeschnittene Blockchain wickelt Transaktionen über 100x schneller und viel günstiger ab als Ethereum. Für Anleger bedeutet das, dass der Handel mit $PEPU für sie preiswert und effizient ist. Das allein könnte schon zu einem sehr hohen Handelsvolumen führen, welches in weiterer Folge Kursanstiege in Pepe Unchained ermöglichen könnte. Doch die Vorteile der einzigartigen $PEPU-Blockchain gehen noch viel weiter.

Wie die $PEPU-Blockchain den Kryptomarkt verändern könnte

Da fast alle Meme-Coins im Gegensatz zu $PEPU keine eigene Blockchain haben, werden die meisten Token eben auf bestehenden Chains wie Solana oder Ethereum gelauncht. Ethereum gerät dabei aber immer mehr in den Hintergrund, da Transaktionen hier eben teuer und langsam sind. Mit Hilfe von Layer-2-Lösungen ändert sich das aber, da diese auf Ethereum aufbauen und dessen Vorteile bieten, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Genau das wird nun auch mit der neuen PEPU-Chain möglich.

Auf der neuen Blockchain könnte demnach schon bald ein ganzes $PEPU-Ökosystem entstehen. Damit könnten schon bald viele Entwickler und Nutzer $PEPU-Token benötigen, um ihre Transaktion durchzuführen, da es dann wohl auch viele Handelspaare mit $PEPU geben würde. Das könnte schnell dazu führen, dass $PEPU zum nächsten Milliarden Dollar Coin aufsteigt. Ein Blick auf die Top 50 Coins zeigt, dass sich dort in erster Linie mit Coins mit eigener Blockchain befinden.

Wie viel Gewinn könnte $PEPU erzielen?

Pepe Unchained hat laut vielen Analysten enormes Kurspotenzial. Die konservativen Prognosen bewegen sich bei x10. Allerdings gibt es einige Analysten, die sogar von x50 und in Einzelfällen sogar von x100 ausgehen. Jedoch haben so gut wie alle Prognosen eines gemeinsam, und zwar, dass sie von einem starken Anstieg in Pepe Unchained ausgehen.

Das glauben offenbar auch viele Anleger, denn die Community von $PEPU ist auf mittlerweile auf 62.000 Anleger angewachsen. Diese haben auch schon enorme Summen investiert, weshalb $PEPU mittlerweile auf 23,5 Mio. US-Dollar angestiegen und damit eines der erfolgreichen ICOs im Jahre 2024 ist.

(Pepe Unchained ist geradezu explodiert in seinem ICO - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained bietet Anlegern derzeit also unglaubliche Chancen. Die regelrechte Explosion, die der Coin derzeit in seinem ICO erlebt, könnte sich nach dem Handelsstart noch deutlich stärker fortsetzen. Für Anleger könnte dieser Coin eine der besten Chancen des Jahres sein, um ihr Geld zu vervielfachen. Anleger, die diese Möglichkeiten nutzen wollen, können sich die Token noch für kurze Zeit im günstigen Presale sichern. Allerdings erhöht sich der Preis bald wieder, weshalb Anleger sich beeilen sollten.

