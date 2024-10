GOAT fällt um beinahe 18 Prozent, während STARS auf fast 2,9 Mio. US-Dollar explodiert

Der Kryptomarkt steht kurz vor seinem größten Durchbruch seit Monaten! Denn der Bitcoin steht heute bei fast 72.000 US-Dollar. Gestern hat er aber mit einem Höchststand von 73.600 US-Dollar schon sehr knapp an seinem Allzeithoch aus dem März bei 73.750,07 US-Dollar gekratzt. Während jedoch der Bitcoin an der Schwelle zu einem neuen Höchststand steht, scheint einer der Stars der letzten Wochen etwas ins Straucheln zu geraten. Heute hat Goatseus Maximus ($GOAT) nämlich fast 18 Prozent verloren. Während dieser Coin jedoch stark verliert, steht ein anderer ebenso wie der Bitcoin kurz davor, einen neuen Höchststand zu erreichen.

($GOAT ist heute trotz seines starken Anstiegs in den letzten Wochen heute ebenso stark gefallen - Quelle: coinmarketcap.com)

Könnte $GOAT hier seinen ersten Trend ausbilden?

Die Charthistorie von Goatseus Maximus reicht noch nicht weit zurück, was schlicht daran liegt, dass der Coin erst am 10. Oktober auf den Markt gekommen ist. Dennoch weist er schon jetzt eine unglaublich große Marktkapitalisierung von 588 Mio. US-Dollar auf.

Das zeigt, wie stark die Internetcommunity den Coin nach oben gepusht hat. Wer am Ende des ersten Handelstages eingestiegen wäre, hätte mit $GOAT stand heute beinahe 60.000 Prozent Gewinn erzielt. Am Hochpunkt vor einigen Tagen war es sogar noch deutlich mehr.

(Obwohl $GOAT erst seit Kurzem am Markt ist, scheint sich bereits der erste Trend abzuzeichnen - Quelle: Tradingview.com)

Ein Blick auf den Chart von Goatseus Maximus zeigt trotz der kurzen Historie einen interessanten Umstand auf. Und zwar, dass der Coin offenbar gerade dabei ist, seinen ersten Aufwärtstrend zu bilden! Natürlich ist ein solcher Trend nicht ganz so aussagekräftig wie bei bereits etablierten Coins. Dennoch spricht das für die Stärke von $GOAT.

Es ist also gut möglich, dass der Coin in den nächsten Wochen noch einmal 100 Prozent bis sogar 200 Prozent Gewinn erzielen könnte. Mehr ist allerdings aufgrund der mittlerweile relativ großen Marktkapitalisierung eher unwahrscheinlich. Doch es gibt derzeit einen anderen Coin, der eine hohe Nachfrage, ein spannendes Begleitprojekt und eine relativ wachstumsfähige Marktkapitalisierung aufweist. Der Name des Coins ist Crypto All-Stars ($STARS) und er wird ebenfalls bald an die Börse gehen.

Wird das der nächste Coin mit phänomenaler Rallye?

Wie man an der faszinierenden Rallye von Goatseus Maximus sehen kann, haben Anleger die beste Chance, ihr Kapital schnell zu vervielfachen, indem sie auf neue Coins mit gewaltigem Wachstumspotenzial setzen. Genau so ein Coin könnte $STARS jetzt sein.

Denn der Token befindet sich derzeit in seinem ICO. Das heißt, er wird bislang nicht an den Börsen gehandelt, kann aber von Anlegern bereits zu einem günstigen Kurs gekauft werden. Damit haben Anleger deutlich bessere Chancen, hohe Gewinne zu erzielen. Und diese könnte Crypto All-Stars durch sein unglaubliches Begleitprojekt bieten.

(Crypto All-Stars explodiert auf fast 2,9 Mio. US-Dollar - Quelle: cryptoallstars.io)

Was Crypto All-Stars so besonders macht, ist, dass der Coin nicht nur ein kurzfristiges Internetphänomen ist wie viele andere. Der Coin hat ein Begleitprojekt, das ihn nicht nur einzigartig macht, sondern auch die Art des Stakings am Kryptomarkt für immer verändern könnte. $STARS ist nämlich der offizielle Coin des MemeVault-Ökosystems.

Der MemeVault ist ein revolutionärer Staking-Vertrag. Durch diesen können Anleger erstmals alle großen Meme-Coins in einem einzigen großen Pool staken! Vorausgesetzt, sie halten $STARS-Token in ihrem Depot! Daher könnte die Nachfrage nach dem Coin laut Analysten schon bald regelrecht explodieren. Dabei werden in den Prognosen Gewinne von 1.000 Prozent bis 2.600 Prozent kurz nach dem Start genannt. Anleger haben dabei noch 16 Stunden Zeit, sich die Token günstig zu sichern, ehe der Kurs erneut ansteigt.

