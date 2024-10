Solana News: RWA-Stablecoin $sUSD könnte Ihr neuer Favorit sein!

Mit dem neuen RWA-Stablecoin soll erstmalig eine Kryptowährung aus diesem Sektor auf der Solana-Blockchain gestartet werden, welche ein passives Einkommen ermöglicht. Allerdings hat sie noch einige weitere spannende Erneuerungen zu bieten, welche sie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern deutlich attraktiver erscheinen lassen. Erfahren Sie nun im folgenden Beitrag alle Details darüber!

Solayer Labs kündigt neuen Stablecoin $sUSD für Solana an

Das Team von Solayer Labs hat inzwischen bekannt gegeben, dass sie den Stablecoin $sUSD bald auf der Solana-Blockchain herausgeben werden. Dieser wird nicht nur 1 zu 1 mit US-Staatsanleihen abgesichert, sondern ermöglicht den Inhabern auch ein passives Einkommen aus diesen. Laut Aussagen des Teams handelt es sich um den ersten Stablecoin mit Rendite auf Solana.

Die Zinsen aus den Staatsanleihen liegen derzeit bei rund 4 bis 5 % pro Jahr. Allerdings sollen diese noch durch Belohnungen von Solayer und Partnern gesteigert werden. Somit liegt die Vermutung nahe, dass sich der Coin später auch für Lending und Liquidity Farming nutzen lässt.

Ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Kryptowährungen ist, dass die Anleger den Stablecoin $sUSD nicht staken oder in anderer Weise präparieren müssen, um die reguläre Rendite zu erhalten.

Die Zinsen des Stablecoins $sUSD sollen in Echtzeit berechnet werden, und schon jetzt sollen Integrationen mit führenden dezentralen Kryptobörsen vorbereitet worden sein. Das Team will dabei großen Wert auf Transparenz und eine hohe Liquidität legen.

Überdies ist die Eintrittsschwelle mit einem Mindestinvestment in Höhe von 1 USD besonders niedrig. Somit können auch Menschen in Ländern mit stark abwertenden Fiatwährungen besser von dem Angebot profitieren, bei denen die Stablecoins besonders beliebt sind.

All dies schafft eine besonders gute Nutzererfahrung, was sich möglicherweise auch positiv auf die Adoption auswirkt. Schließlich bringt nur das temporäre Halten dieser Coins einen Vorteil gegenüber anderen Stablecoins, weshalb sich $sUSD möglicherweise zu dem nächsten Favoriten auf Solana und darüber hinaus entwickeln könnte.

Tokenisierung bietet eine der größten Chancen für Kryptoinvestoren

In diesem Jahr konnten die RWA-Coins mit einem durchschnittlichen Kursplus in Höhe von 668,5 % von allen Kryptosektoren die höchsten verzeichnen. Denn diese Coins positionieren sich an der Schnittstelle zwischen den dezentralen und den traditionellen Finanzsystemen.

Deshalb wird erwartet, dass bedeutendes Kapital in den kommenden Jahren in diesen Sektor fließen wird. Schließlich gelangt somit mehr Liquidität in ansonsten illiquide Assets wie Immobilien und Kunstwerke. In diesem Bereich bringt auch die Stückelung von Vermögenswerten neue Vorteile.

Somit werden wiederum innovative Anlageprodukte möglich, welche sowohl DeFi als auch TradFi nutzen. Außerdem sollen mit der Tokenisierung weitere Anlegergruppen erschlossen werden, da insbesondere jüngere Investoren ein Interesse an Kryptowährungen zeigen.

Ebenso bringt die Tokenisierung Vorteile für die Effizienz und Geschwindigkeit, da zu jeder Uhrzeit automatische Transaktionen möglich sind, wobei die Blockchains für die Vertrauenswürdigkeit sorgen sowie somit teure und langsame Mittelsmänner einsparen. Zudem lassen sich Kosten sparen, während gleichzeitig für Transparenz und Sicherheit gesorgt wird.

Primär die Stablecoins haben sich bisher zu der dominantesten Nische der Tokenisierung entwickelt, wobei sie laut den Angaben von 21.co aktuell einen Anteil in Höhe von 95,78 % des RWA-Marktes ausmachen sollen. In den kommenden Jahren dürfte aber auch eine Expansion in weitere Bereiche feststellbar sein, wobei schon jetzt die ersten Fonds auf Blockchains gestartet wurden.

Zu ihnen zählt unter anderem der Digital Liquidity Fund (BUIDL) von BlackRock, welcher auf der Ethereum-Blockchain herausgegeben wurde. Ansonsten sind in letzter Zeit viele weitere erschienen, wie der OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) auf verschiedenen Chains wie Avalanche, Arbitrum, Stellar, Polygon und Aptos.

Mit Pepe Unchained wird unter anderem Spaß tokenisiert

Bei den lustigen Memecoins handelt es sich um eine Form des tokenisierten Humors, welcher seit dem letzten Jahr zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Denn diese Kryptowährungen wurden laut einem der letzten CMC-Berichte am häufigsten auf der Plattform gesucht. Zudem sind allein gestern nur auf Pump.Fun 34.462 Memetoken erstellt und 2,35 Mio. USD an Gebühren eingenommen worden.

Jedoch hat von diesen nur das Team profitiert, da es keinen Coin von der Plattform gibt. Allerdings ist nun aus der Pepe-Community mit Pepe Unchained ein neues Memecoin-Ökosystem mit eigener Skalierungslösung hervorgegangen, welches Interessierten auch eine Investitionsmöglichkeit in eine Memetoken-Infrastruktur ermöglicht.

Somit können sie von dem Boom des Memecoin-Superzyklus profitieren, ohne jedoch die hochriskanten Kryptowährungen selbst besitzen zu müssen. Stattdessen werden über die verschiedenen Angebote kontinuierlich Einnahmen generiert, die dem Ökosystem zugutekommen.

Zu den vielseitigen dApps gehört unter anderem eine dezentrale Kryptobörse für den Austausch digitaler Vermögenswerte. Damit eine Interoperabilität erreicht wird, stellt das Team ebenfalls eine Bridge zur Verfügung. Es gibt noch einiges mehr in dem PepeNet zu entdecken, denn über die eigenen Entwicklungen und die des Inkubatoren-Programms soll das Angebot kontinuierlich erweitert werden.

Der $PEPU-Coin ist ein digitaler Rohstoff, welcher durch seinen Nutzen als Zahlungsmittel innerhalb des Ökosystems seinen Wert erhält. Von der steigenden Nachfrage nach den Angeboten kann wiederum der Coin leichter steigen. Inwiefern die Einnahmen verwendet werden, ist bisher nicht klar. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass diese wie bei anderen Währungen für Rückkaufprogrammen und Burnings verwendet werden.

Noch können sich Interessierte vor der ersten Listung an einer Kryptobörse in Pepe Unchained positionieren. In der aktuellen Phase werden die $PEPU-Token für einen Preis in Höhe von 0,01189 USD angeboten. Angesichts der hohen Finanzierungssumme von 23,54 Mio. USD dürfte ein Ausverkauf jedoch unmittelbar bevorstehen.

