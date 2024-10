© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Zwar verzeichnete der Kryptobörsenbetreiber ein starkes Wachstum, die Erwartungen der Analysten konnte Coinbase jedoch nicht erfüllen.Mit einem Plus von 23 Prozent blickt die Aktie von Coinbase auf ein bislang unauffälliges Börsenjahr zurück - ein Investment in den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hätte eine vergleichbare Rendite eingefahren. Das ist vor dem Hintergrund der Rallye am Kryptomarkt, so hat sich zum Beispiel der Bitcoin im selben Zeitraum um über 60 Prozent verteuert, eine durchaus enttäuschende Bilanz. Die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen des Handelsplatzbetreibers sind aus der Perspektive leider nicht geeignet, die Performancelücke zu verkleinern, das Unternehmen hat …