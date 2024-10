Die Anlagen mit zukunftsweisenden Technologien sind spezialisiert auf die Unterstützung der Biowissenschaftsbranche und erweitern die Möglichkeiten für interne Projektinitiativen und die Versorgung mit Grundstoffen

Biosynth, ein führender Entwickler und Anbieter wichtiger Grundstoffe und Dienstleistungen für die Diagnostik-, Impfstoff- und Pharmaindustrie, hat im innovativen Technologiepark Lifebay in Suzhou (China) seinen neuen Standort Biosynth Biological Technology eröffnet. Der neue Standort verfügt über hochmoderne Anlagen, darunter auch ein Biolabor, das die Möglichkeiten für interne Projektentwicklungsinitiativen und die Versorgung des nationalen Life-Science-Marktes mit Grundstoffen drastisch erweitert.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 29. Oktober waren lokale und nationale Würdenträger, Kunden aus der Biowissenschafts- und Pharmabranche sowie Partner von Biosynth anwesend, neben Mitgliedern des Biosynth-Führungsteams und Nico Haller, Vertreter des Boards und Director bei KKR.

Dr. Thomas Eisele, Chief Operations Officer, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, Biosynth Biological Technology offiziell eröffnen zu können. Diese Anlage spiegelt unser Engagement für Innovation und Exzellenz wider. Sie wird ein wichtiger Produktionsstandort für interne Grundstoffe sein und unseren Kunden in der Region als Vertriebs- und Umschlagzentrum dienen."

Philip Noone, Chief Commercial Officer, erklärte: "Über unseren neuen Lifebay-Standort in Suzhou wird Biosynth IVD-Unternehmen in ganz China mit unserem umfassenden Angebot an Biologika, Chemikalien und komplexen Peptiden direkt beliefern. Der neue Standort wird uns erstmals seit unserer Gründung ermöglichen, unsere einzigartigen Diagnostiklösungen für Infektionskrankheiten, Onkologie und Autoimmunität bereitzustellen, die auf neu aufkommende Krankheitserreger abzielen."

Alessandra Vismara, General Manager für China, fügte an: "Der Bau und die Ausrüstung dieses Standorts waren ein bedeutendes Projekt. In der nächsten Phase werden wir unsere Labors der Biosicherheitsstufe 2 in Betrieb nehmen, um noch mehr biologische Diagnostika verarbeiten und ausliefern zu können. Die Entwicklung und Produktion von Enzymen für regionale Kunden wird das Portfolio dieser Anlagen vervollständigen."

Über Biosynth

Biosynth ist ein Lieferant wichtiger Grundstoffe und sichert die Versorgungsketten der Biowissenschaftsindustrie durch globale Forschungs-, Produktions- und Vertriebseinrichtungen. Biosynth ist ein Innovationsführer und vertrauenswürdiger Partner der Pharma-, Impfstoff- und Diagnostikbranche, wo Chemie und Biologie, Produkte und Dienstleistungen sowie Innovation und Qualität aufeinandertreffen. Im Bereich der Produktionsdienstleistungen erstreckt sich das Kompetenz- und Leistungsspektrum von Biosynth auf komplexe Chemikalien, Peptide und wichtige Biologika. Biosynth hat seinen Sitz in Staad, Schweiz, und ist unter anderem im Besitz von KKR, Ampersand Capital Partners und dem Management. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.biosynth.com.

