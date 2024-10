Flashpoint Venture Capital, ein internationaler Technologie-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar, der sich auf Technologieunternehmen aus Europa und Israel konzentriert, hat ein kostenloses Tool eingeführt, das Einzelpersonen dabei hilft, den Wert ihrer Anteile an privaten Technologieunternehmen in der Wachstumsphase zu schätzen. Das Bewertungsinstrument ist eine Initiative des Direct-Secondary-Investmentteams von Flashpoint. Probieren Sie das Tool hier aus.

Die Bewertung von Anteilen an Privatunternehmen kann schwierig sein, da Transaktionen unregelmäßig sind und die Preise zwischen ihnen stark variieren können. Flashpoint möchte diesen Prozess für alle, die Anteile an Technologieunternehmen in der Wachstumsphase halten, darunter Mitarbeiter, Gründer und Investoren, vereinfachen. Die im Bewertungstool von Flashpoint verwendete Methodik basiert auf den Grundsätzen der Fundamentalanalyse, bewährten Verfahren der Unternehmensfinanzierung und der langjährigen Erfahrung des Investmentteams.

Das Bewertungstool ermittelt einen indikativen Wert des Anteils an privaten Technologieunternehmen in der Wachstumsphase auf der Grundlage einiger weniger einfacher Eingaben über das Unternehmen und die Aktien, die der Nutzer besitzt. Das Modell gleicht die Eingaben mit einer ausgewählten Bewertungsmetrik für vergleichbare Unternehmen ab, die auf spezifischen Merkmalen des Unternehmens basiert, wie der Art der Einnahmen, den verkauften Produkten und den Kundengruppen, und führt dann die Bewertung unter Berücksichtigung von Wachstum und Rentabilität durch.

Das Rückgrat des Tools ist ein langer Datensatz börsennotierter Technologieunternehmen, die vom Flashpoint-Team kategorisiert wurden. Es wurden eine Reihe statistischer Analysen durchgeführt, um eine Reihe ausgewählter Bewertungskennzahlen zu ermitteln. Die dem Tool zugrunde liegenden Marktparameter werden vierteljährlich aktualisiert, damit die Bewertungsschätzungen das sich ständig weiterentwickelnde Marktumfeld berücksichtigen. Das Tool verarbeitet die Eingaben automatisch ohne menschliches Zutun. Das Ergebnis ist eine indikative Bewertung für den privaten Gebrauch und nur zu Informationszwecken; sie sollte nicht für die öffentliche Verbreitung oder Berichterstattung verwendet werden und stellt kein Transaktionsangebot irgendeiner Art dar.

"Die Bewertung von Privatunternehmen wird manchmal eher als Kunst denn als Wissenschaft bezeichnet. Es gibt keinen Austausch mit leicht überprüfbaren Preisen, zu denen Aktien regelmäßig gekauft oder verkauft werden. Der Aktienkurs ist daher nicht ohne Weiteres verfügbar und muss ermittelt werden. Die Ermittlung eines solchen Preises erfordert Fachwissen und mag einigen Beobachtern undurchsichtig und willkürlich erscheinen, zumal die Bewertungen privater Unternehmen manchmal starken Schwankungen unterliegen können. Dennoch gibt es bestimmte grundlegende Prinzipien, die den Bewertungen zugrunde liegen und bei konsequenter Anwendung als Grundlage für die Bewertung jedes Technologieunternehmens dienen können. Unser Bewertungsinstrument basiert auf denselben Prinzipien, die wir bei der Bewertung von Unternehmen und bei Investitionsentscheidungen anwenden", kommentierte Lukas Harustiak, Partner beim Flashpoint Secondary Fund.

Den Preis der eigenen Aktien zu kennen, kann ein Selbstzweck sein. Ein typischer Anwendungsfall wäre ein Mitarbeiter eines Start-ups in einer späteren Phase, der den Wert seiner Aktienoptionen verstehen möchte, die das Unternehmen im Rahmen eines Aktien-Incentive-Programms verteilt. Es kann jedoch auch dazu verwendet werden, eine Diskussion über eine mögliche Transaktion der Aktien zu führen. Aktien von Privatunternehmen werden normalerweise nicht auf einem zentralen Marktplatz verkauft, sondern in der Regel von spezialisierten Investoren in bilateralen Transaktionen gekauft. Solche Transaktionen, bei denen neue Investoren Aktien direkt von den Aktionären des Privatunternehmens kaufen, werden oft als "direkte Sekundärtransaktionen" bezeichnet. Flashpoint ist seit mehreren Jahren in direkten Sekundärtransaktionen von Technologieunternehmen in der Wachstumsphase aktiv und hat einen speziellen Fonds für die Investitionsstrategie Direct Secondary eingerichtet.

"Wir glauben fest an die Anreizwirkung von Eigenkapital in Technologie-Start-ups. Motivation durch Eigenkapital funktioniert nur, wenn die Menschen den Wert ihrer Aktien überprüfen und sehen können, wie er mit der Zeit steigt. Das Ziel des Tools ist es, den Menschen einen ersten Einblick in den Wert ihrer Aktien zu geben. Wir haben unsere jahrelange Erfahrung in diesem Bereich in ein benutzerfreundliches, einfach zu bedienendes Tool einfließen lassen. Natürlich ist jedes Unternehmen anders, und das Tool soll keine erschöpfende Antwort liefern, aber es ist ein guter Anhaltspunkt, der auf der Anwendung grundlegender Prinzipien basiert. Wir laden alle, die Anteile an einem Technologie-Start-up besitzen, ein, das Tool regelmäßig zu nutzen und die Wertsteigerung ihrer Beteiligungen zu beobachten", sagte Michael Szalontay, Mitbegründer von Flashpoint.

