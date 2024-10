DJ Stabilus-Zahlen mit Licht und Schatten

KOBLENZ (Dow Jones)--Stabilus hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) einen Umsatz von 1,306 Milliarden Euro erzielt, der am unteren Ende der vom Unternehmen avisierten Spanne von 1,3 bis 1,35 Milliarden Euro lag. Das bereinigte EBIT habe 157,1 Millionen Euro betragen, was einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0 Prozent entspreche, teilte der Autozulieferer am Mittwochabend weiter mit. Die bereinigte EBIT-Marge hatte Stabilus bei 11,7 bis 12,3 Prozent gesehen.

Das unbereinigte EBIT betrug nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 113,3 Millionen Euro und verfehlte die Konsensschätzung von 124 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Unter dem Strich verdiente Stabilus im Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen 72 Millionen Euro, die Konsensschätzung habe bei 71,2 Millionen Euro gelegen.

Ferner erzielte Stabilus einen bereinigten freien Cashflow von 132,8 Millionen Euro und übertraf damit nach eigenen Angaben die Vara-Konsensschätzung von 85,7 Millionen Euro. Dies sei zum einen auf den freien Cashflow der erworbenen Destaco zurückzuführen (27,5 Millionen Euro im zweiten Halbjahr, 19,9 Millionen Euro im vierten Quartal und 7,6 Millionen Euro im dritten Quartal). Zum anderen beruhe der konzernweite Anstieg des bereinigten freien Cashflow auf Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung im Rahmen des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements. Diese würden sich in Höhe von voraussichtlich 15 Millionen Euro in den Folgequartalen umkehren.

Die vollständigen Geschäftszahlen wird Stabilus am 11. November 2024 veröffentlichen.

