NexGen Energy - NXE: Uran-Aktie mit Pullback zum 20er-EMA!

Mit dem Kernkraft-Boom JETZT mit NexGen Energy (NXE) durchstarten!

Achtung Quartalszahlen am Donnerstag vor dem Börsengong!

NexGen Energy (NXE) - ISIN CA65340P1062

Rückblick: Wir fokussieren uns bei der NexGen-Energy-Aktie auf das Gap Up vom 15. auf 16. Oktober und den nachfolgenden Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt. Die letzte Tageskerze hat die grünie Linie getestet, schloss aber darüber. Die zuvor genannte Kurslücke wurde bis auf einen 1-Cent-Spalt geschlossen.

NexGen-EnergyAktie: Chart vom 30.10.2024, Kürzel: NXE Kurs: 7.40 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Weltweit sind zahlreiche neue Kernkraftwerke in Planung, so dass die steigende Urannachfrage den Kurs der NexGen-Energy-Aktie antreiben könnte. Kaufsignal wäre rein charttechnisch das Überschreiten der letzten Tageskerze, Kursziel das Pivot-Hoch vom 21. Oktober. Wir sollten jedoch wissen, dass das Unternehmen morgen vor Öffnung der Börse, seine aktuellen Geschäftszahlen verröffentlicht. Daher sollten wir abwarten, bis sich die Volatilität nach dem Gong etwas beruhigt hat und dann nach Intraday-Setups suchen.

Mögliches bärisches Szenario

Tatsächlich ziehen sich diverse Kernkraftprojekte länger hin und werden teuerer als vorgesehen, im Gegenzug kommt es auch zu Stilllegungen, so dass der Ausbau der Kapazitäten überschaubar ist. Hinzu kommt, dass die Uranaufbereitung ein Engpass am Markt ist, wo die Cameco-Tochter Westinghouse und der russische Staatskonzern Rosatom führend sind. Da der Engpass nicht beliebig erweiterbar ist, dürfte auch das Potenzial für den Uranpreis nach oben limitiert sein. Für den Fall, dass wir dann wieder fallende Kurse bei der NexGen-Aktie sehen, sollten wir uns mit dem Stop Loss knapp unter der oben genannten Kurslücke absichern.

Meinung:

NexGen Energy Ltd. ist ein kanadisches Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Da Kernkraft in den vielen Ländern als "green energy" betrachtet wird, besteht hier ein riesiges Umsatzpotenzial. Charttechnisch gefällt uns das Setup, so dass wir zu einer bullischen Gesamteinschätzung gelangen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.19 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.74 Mio. USD

Meine Meinung zu NexGen Energy ist bullisch.

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.