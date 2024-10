Beste Kryptowährungen auf Twitter: Das ist die Top 3

Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich in den letzten Tagen das Momentum am Kryptomarkt erneut gewandelt. Bitcoin tendiert in Richtung Allzeithoch, viele Altcoins konnten ebenfalls deutlich an Wert gewinnen. Auch Meme-Coins waren zuletzt ein weiteres Mal stark nachgefragt. Der beste Top 100 Coin in den letzten sieben Tagen war Dogecoin, mit rund 23 Prozent Kursgewinnen. Doch ist Dogecoin auch einer der beliebtesten Coins auf Krypto-Twitter?

Ein Blick in diese spannende Metrik verrät uns, über welche Kryptowährungen im vergangenen Jahr am meisten diskutiert wurde.

Diese Kryptos trenden auf Twitter

Die Anzahl der Erwähnungen auf "Crypto Twitter (CT)" spiegelt dabei grundsätzlich erst einmal das Interesse und die Aufmerksamkeit der Community wider. Im letzten Jahr erhielt Bitcoin 835.000 Erwähnungen, was seine Position als führende Kryptowährung unterstreicht. Bitcoin bleibt für viele der Einstiegspunkt in den Markt und gilt als "digitales Gold". Dieses hohe Volumen an Erwähnungen zeigt auch seine Stabilität und die zentrale Rolle im digitalen Währungsmarkt. Nicht zuletzt das neue Allzeithoch oder die Bitcoin-Spot-ETFs dürften hier einen Beitrag geleistet haben.

Ethereum folgt mit 657.000 Erwähnungen und zeigt damit seine Bedeutung als führende Layer-1. Dennoch dürften die vielen Erwähnungen mitunter auch kritisch gewesen sein - denn Ethereum lief in 2024 deutlich schlechter als der breite Markt.

Solana hat derweil 528.000 Erwähnungen erreicht, was auf sein Wachstum als Alternative zu Ethereum hinweist. Seine niedrigen Transaktionskosten und schnelle Verarbeitung machen es für Entwickler und Nutzer attraktiv. Solana war in den letzten eineinhalb Jahren ein Top-Performer.

Total mentions on CT in the past year:



Bitcoin: 835,000



Ethereum: 657,000



Solana: 528,000 - Kaito AI (@_kaitoai) October 29, 2024

Es überrascht dabei grundsätzlich wenig, dass Bitcoin und Ethereum als die wertvollsten Kryptowährungen auch die meisten Erwähnungen auf Crypto Twitter erhalten. Solana, aktuell auf Platz 5, gewinnt durch sein starkes Momentum zunehmend an Interesse. Auch hier war es durchaus erwartbar, dass Solana mehr Erwähnungen erhält, als die Kryptos auf Platz 3 und 4 (Tether und BNB).

Bester Meme-Coin 2024: PEPU explodiert auf 24 Mio. $

Derweil bleiben in der aktuellen Marktphase Meme-Coins beliebt. Auch 2024 performte das unterhaltsame Marktsegment stark.

Der neue Meme-Coin Pepe Unchained verzeichnete zuletzt massive Erfolge im Oktober und nähert sich einem Finanzierungsvolumen von 24 Millionen US-Dollar, wobei wöchentlich rund 2 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen eingesammelt werden.

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained hebt sich dabei explizit von anderen Meme-Coins durch die Einführung einer eigenen Layer-2-Technologie ab, die eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit und deutlich niedrigere Gebühren ermöglicht. Diese Innovation soll die Effizienzprobleme klassischer Ethereum-basierter Meme-Coins lösen und einen echten Mehrwert schaffen. Darüber hinaus legt Pepe Unchained großen Wert auf die Sicherheit seiner Infrastruktur. Der zugrundeliegende Smart Contract wurde von renommierten Sicherheitsprüfern wie Coinsult und SolidProof auditiert und als sicher befunden.

Das Projekt fördert nicht nur Investoren, sondern bietet auch Entwicklern mit innovativen Ideen eine Chance: Interessierte können ihre Projektanträge für die Layer-2-Chain von Pepe Unchained einreichen, die vom "Pepe Council" evaluiert werden. Durch diesen gezielten Förderansatz soll ein dynamisches Ökosystem geschaffen werden, das langfristig wächst und innovative Entwicklungen im Bereich der Meme-Coins unterstützt. Mehr dApps dürften dann mehr Nachfrage nach PEPU anregen.

Ein wichtiger Teil im Ökosystem von Pepe Unchained ist die geplante DEX, die den Handel mit PEPU und anderen Kryptowährungen ermöglicht. Diese Plattform wird durch einen Blockchain-Explorer ergänzt, der Transparenz bietet und die Nachverfolgbarkeit aller Transaktionen sicherstellt. Ferner soll es Blockchain-Bridges und diverse Analysetools geben.

Damit zielt Pepe Unchained im Schlussquartal 2024 darauf ab, Meme-Coins mit Layer-2-Technologie zu verbinden. Wer auf diesen Hype setzen möchte, kann die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann direkt ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen. Ferner gibt es auch ein Staking-Feature, sodass direkt nach dem Kauf eine Rendite von 100 Prozent APY winkt. Allerdings steigt bereits in 24 Stunden das nächste Mal der Preis.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.