Die Foto- und Video-App Snapchat verzeichnet ein stetiges Wachstum ihrer Nutzerbasis, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In den letzten drei Monaten stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer weltweit um 11 Millionen auf 443 Millionen. Obwohl das Unternehmen weiterhin rote Zahlen schreibt, konnte es seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzieren. Der Umsatz erreichte 1,37 Milliarden US-Dollar, was die Analystenerwartungen leicht übertraf. Diese Entwicklung führte zu einem Kurssprung der Snap-Aktie, die im NYSE-Handel zeitweise um 14,65 Prozent auf 12,49 US-Dollar zulegte.

Ausblick und Aktienrückkauf

Für das laufende Quartal prognostiziert Snap Erlöse zwischen 1,51 und 1,56 Milliarden Dollar. Zusätzlich kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von rund 500 Millionen Dollar an, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkte. Trotz der anhaltenden Herausforderungen, die Nutzeraktivität in Gewinne umzuwandeln, zeigt sich eine positive Tendenz in der Geschäftsentwicklung von Snap.

Snap Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...