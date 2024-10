Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang an der Börse. Trotz des frühen Ausscheidens im DFB-Pokal und der jüngsten sportlichen Misserfolge hält die Vereinsführung weiterhin an Trainer Nuri Sahin fest. Lars Ricken, Geschäftsführer des BVB, betonte die intakte Beziehung zwischen Sahin und der Mannschaft sowie die akribische Vorbereitung des Trainerstabs auf die anstehenden Spiele. Sportdirektor Sebastian Kehl bekräftigte ebenfalls das Vertrauen in den Trainer und rief zu Zusammenhalt auf.

Finanzielle Auswirkungen und Analysteneinschätzungen

Der Aktienkurs des Vereins fiel im XETRA-Handel um mehr als zwei Prozent auf 3,43 Euro. Dies markiert einen signifikanten Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro. Trotz der aktuellen Kursschwäche prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 Euro je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gewinn von 0,137 Euro je Aktie erwartet, was auf eine potenzielle Erholung hindeutet. Die nächsten Finanzergebnisse des Vereins werden mit Spannung erwartet und könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

