Markiert die größte Geldbeschaffungsaktion in der fast 40-jährigen Geschichte des Unternehmens

Berkshire Partners ("Berkshire"), eine in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Mittelstand, gab heute den Abschluss des Berkshire Fund XI ("Fund XI") mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 7,8 Mrd. USD bekannt, was ihn zum größten Fonds von Berkshire seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1986 macht. Fund XI war deutlich überzeichnet, was nach Ansicht des Unternehmens die Unterstützung der Anleger für die branchenübergreifende Investitionsstrategie des Unternehmens für den branchenübergreifenden mittelständischen Markt unterstreicht.

"Wir sind dankbar, dass wir diese Unterstützung von einer großartigen Gruppe anspruchsvoller, globaler Investoren erhalten haben, sowohl von bestehenden als auch von neuen, da die Nachfrage unsere ursprüngliche Zielgröße für den Fonds übertroffen hat", sagte Mike Ascione, Managing Director bei Berkshire Partners. "Wir glauben, dass unsere Geschichte als Team, das die Umwandlung von vielversprechenden mittelständischen Unternehmen in dauerhafte Marktführer über Konjunkturzyklen hinweg unterstützt, bei den Investoren Anklang gefunden hat, und wir sind zuversichtlich, dass wir gut positioniert sind, um weiterhin Kapital einzusetzen und attraktive Renditen in den von uns anvisierten Sektoren zu erzielen."

Als branchenübergreifender Spezialist mit Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen strebt Berkshire strategische Partnerschaften mit Unternehmen an, die in vier Schlüsselbranchen tätig sind, darunter Unternehmensdienstleistungen und Industrie, Konsumgüter, Gesundheitswesen sowie Technologie und Kommunikation. Die Breite und Tiefe des hochgradig aufeinander abgestimmten, langjährigen Investmentteams von Berkshire versetzt das Unternehmen in die Lage, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und die erforderlichen Ressourcen und das Kapital zu nutzen, um Portfoliounternehmen durch alle Phasen der Expansion und operativen Verbesserung zu führen.

Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Berkshire Partners.

Über Berkshire Partners

Berkshire Partners ist ein zu 100 im Besitz von Mitarbeitern befindlicher, branchenübergreifender Spezialinvestor für privates und öffentliches Beteiligungskapital. Das Private-Equity-Team des Unternehmens investiert in gut positionierte, wachsende Unternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Industrie, Konsumgüter, Gesundheitswesen sowie Technologie und Kommunikation. Seit seiner Gründung hat Berkshire Partners mehr als 150 Private-Equity-Investitionen getätigt und kann auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Managementteams zurückblicken, um die Unternehmen, in die es investiert, wachsen zu lassen. Die 2007 gegründete Public-Equity-Gruppe des Unternehmens, Stockbridge, verwaltet ein konzentriertes Portfolio, das attraktive langfristige Investitionen anstrebt. Weitere Informationen finden Sie unter www.berkshirepartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241030565042/de/

Contacts:

Greg Winter

Berkshire Partners

gwinter@berkshirepartners.com