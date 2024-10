Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 24,76 EUR an der XETRA-Börse. Trotz positiver Quartalsergebnisse im Juni 2024, bei denen das Unternehmen seinen Umsatz um 19,85 Prozent auf 394,74 Millionen EUR steigern konnte, zeigten sich Investoren zurückhaltend. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,10 EUR im Vorjahresquartal auf 0,20 EUR, was auf eine solide operative Leistung hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Cancom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,30 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 34 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende auf 1,05 EUR zu erhöhen, was für Anleger attraktiv sein könnte. Das 52-Wochen-Hoch von 34,00 EUR, erreicht am 5. Juli 2024, zeigt, dass die Aktie durchaus Potenzial für eine Erholung besitzt.

Cancom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...