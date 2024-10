Memecoin News: 3 Gründe für den Superzyklus in 2024/2025

Die Anzeichen für den Memecoin-Superzyklus verdichten sich immer stärker, während die Investoren schon ganz wild bezüglich der potenziellen Anstiege des explosivsten Kryptosektors werden. Welche Gründe für einen Memecoin-Superzyklus zwischen den Jahr 2024 und 2025 sprechen, wollen wir im folgenden Beitrag vorstellen.

Memecoins verzeichnen das größte Interesse wegen zunehmenden Optimismus

Ein Schlüsselereignis für die nächste Kryptorally ist die US-Wahl. Denn diese hat sich saisonal betrachtet immer vorher belastend auf die Finanzmärkte ausgewirkt. Schließlich bedeutet sie Unsicherheit für die Investoren, welche einen Teil ihres Kapitals bis zu dieser Entscheidung zurückhalten, um mit geringerem Risiko zu investieren.

Aus diesem Grunde strömt nicht selten das zurückgehaltene Geld nach der Wahl verstärkt in die Märkte. Dieses Mal könnte es jedoch einen noch größeren Einfluss auf den Kryptomarkt haben, da sich Donald Trump als der Kryptopräsident positioniert, mit unter anderem eigenen NFT-Kollektionen, DeFi-Plattform seiner Familie, liberalem Kryptogesetz, dem Plan die USA zum Marktführer zu machen sowie der Absetzung des kryptofeindlichen SEC-Vorsitzenden Gensler.

Im Kontext der US-Wahl ist auch die neue Memecoin-Nische PolitiFi entstanden. Dabei haben die Investoren diese Coins als Alternative für Wettplattformen wie Polymarket gesehen, welches Gewinnern bei einem Trump-Sieg, der gerade führt, nur einen Gewinn in Höhe von 52 % zahlt. Im Gegensatz dazu hätten Sie nicht wenige PolitiFi-Coins mit einem Investment in Höhe von 100 USD zu Beginn in Millionäre verwandelt. Die vermutlich vielversprechendste Chance stellt dabei der innovative $DUM-Coin dar.

Kursanstieg von DogWifHat in Prozent | Quelle: DEXtools

Nicht vergessen werden sollte die lockere Geldpolitik, mit welcher wieder mehr Liquidität in die Finanzmärkte gelangt. Somit nimmt die Risikoaffinität der Investoren zu, wobei die Memecoins in dieser Hinsicht eine Extremform darstellen.

Die Memetoken haben bei dem Krypto-Datenaggregator CoinMarketCap im dritten Quartal die meisten Suchanfragen verzeichnet. Ebenso hat der Geschäftsführer von CryptoQuant kürzlich geäußert, dass er erwartet, dass die Memetoken bald bei den Google-Suchanfragen ein neues Hoch verzeichnen werden.

Ähnlich spektakulär hat sich die Marktkapitalisierung des Memecoin-Sektors entwickelt. Denn diese ist seit der ersten Zinssenkung in den USA nach der restriktiven Geldpolitik wieder schnell in die Höhe geschossen und hat heute 67,47 Mrd. USD erreicht. Aber auch das Handelsvolumen hat mit 9,50 Mrd. USD wieder deutlich zugenommen.

Ähnlich spektakulär entwickeln sich das Memecoin-Launchpad Pump.Fun. Denn auch auf diese hat sich die Anzahl der täglich gestarteten Memetoken wieder deutlich erhöht. Während es im September nur etwas mehr als 5.000 pro Tag waren, sind es nun wieder über 34.000. Demnach sind wieder die täglichen Gebühreneinnahmen auf mehr als 2 Mio. USD gestiegen.

Memecoin-Sektor hat sich weiterentwickelt

Neben der Massenadaption der Kryptowährungen, welche durch leichtere Onboarding-Mechanismen erreicht wurde, etabliert sich auch der Sektor der Memecoins immer weiter. Denn einige haben nützliche dApps und Protokolle entwickelt, welche Einnahmen generieren. Dabei spricht man bereits von MemeFi, was für Memecoin und Finanzen steht.

Mit solchen Geschäftsmodellen wie von der Memecoin-Staking-Plattform Crypto All-Stars kann sogar das Interesse von institutionellen Investoren erweckt werden. Zu ihnen gehört unter anderem Stratos Capital, welches mit DogWifHat einen Gewinn von 300x erzielt hat. Weitere sind Brevan Howard, Animoca Brands, Binance Labs und Avalanche Foundation.

Insbesondere der Utility-Memecoin Pepe Unchained, welcher den beliebten Frosch Pepe zukunftssicher aufstellen und mit einem nützlichen Geschäftsmodell erweitern soll, hat zuletzt eine große Beliebtheit und Finanzierungssumme mit seinem Presale erreicht. Denn es ist ein Projekt, welches unterschiedlichste Angebote umfasst.

Insgesamt stellt Pepe Unchained ein Memecoin-Ökosystem dar. Um für die Nutzer optimale Konditionen wie niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit zu gewährleisten, hat das Team außerdem eine eigene Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain entwickelt. Hinzu kommen weitere Angebote, welche die Nachfrage nach den $PEPU-Coins antreiben sollen.

Unter anderem zählt zu Pepe Unchained eine dezentrale Kryptobörse, mit welcher sich unterschiedliche Krypto-Assets handeln lassen. Um für diese auch eine größere Flexibilität zu ermöglichen, wurde eine Bridge entwickelt, welche die Assets zu anderen Blockchains überbrückt. All dies wirkt sich wiederum förderlich auf die Adoption aus.

Natürlich können Sie auch die On-Chain-Daten des PepeNets mithilfe der Analysetools untersuchen, um das Wachstum zu beobachten, welches mithilfe des kontinuierlich expandierenden Angebots durch das Inkubatorenprogramm erreicht werden soll. Interessierte können sich schon jetzt bei diesem mit ihren Ideen bewerben.

Mit all diesen Angeboten kann Pepe Unchained wie auch andere DeFi-Protokolle Einnahmen erzielen. Durch diese wird der Coin nicht nur aus spekulativen Gründen, sondern auch aufgrund des Nutzens erworben. Dies kann ihn in Bärenmärkten unterstützen und in Bullenmärkten für einen zusätzlichen Antrieben sorgen.

Wetten gegen das System und Coins ohne Venture Capitalists

Darüber hinaus werden die Memecoins aufgrund der ökonomischen Frustration, welche durch eine steigende Inflation noch verstärkt wird, gekauft. Nicht wenige Menschen gehen nur einer Arbeit, aber keinem Beruf nach, welcher von Berufung kommt und sie erfüllt. Daher versuchen einige mit den hohem Gewinnpotenzial der Memecoins aus ihrem Hamsterrad zu entkommen.

Einige betrachten sie auch als Protest gegen das vorherrschende System, welches manche als undurchsichtig und unflexibel betrachten. Zudem haben Menschen früher auch Muscheln und andere Dinge als Währungen genutzt, wobei sie ihren Wert dadurch erhielten, dass man sich dessen bewusst war - natürlich spielten in einigen Fällen auch die Seltenheit und andere Faktoren eine Rolle.

Ebenso sind manche Investoren von dem Renditepotenzial der traditionellen Kryptowährungen enttäuscht, insbesondere, wenn diese von Venture Capitalists unterstützt werden. Denn diese können diese schon zuvor mit einem hohen Rabatt erwerben und verkaufen diese, sobald die Kleinanleger in den Markt eintreten, wobei sie diese als sogenannte "exit liquidity" nutzen.

Mittlerweile gibt es aber auch Entwickler, welche daraus gelernt haben und einen neuartigen Ansatz verfolgen. Insbesondere ist dabei Flockerz mit seiner Memecoin-DAO aufgefallen, bei dem die Tokeninhaber Stimmen für die künftigen Entwicklungen des Projektes erhalten. Dabei will es der Gemeinschaft erstmalig die absolute Kontrolle überreichen sowie die Schwarmintelligenz und die Macht der großen Mehrheit der 99 % nutzen.

Viele Investoren sind auch auf der Suche, nach dem, was ihnen auf den traditionellen Finanzmärkten meistens abgeraten wird: schnelle und hohe Gewinne. Schließlich sind damit auch hohe Risiken verbunden. Andererseits sind die unzähligen Berichte von Memecoin-Tradern, die innerhalb von nur Stunden mit teilweise 100 USD zu Millionären werden auch für viele sehr verlockend.

Zurückzuführen sind diese Gewinne vor allem auf die sehr niedrigen Marktkapitalisierungen, die schon bei wenige Tausenden oder gar Hunderten US-Dollar anfangen können. Bis zu 1 Mio. USD sind dann schon enorme prozentuale Anstiege möglich.

In diesem Jahr haben die Memecoins laut Artemis ein durchschnittliches Kursplus in Höhe von 94,9 % erzielt und sind somit nach RWAs der zweitprofitabelste Kryptosektor. Im Monatsvergleich waren sie sogar mit 27,9 % der führende Sektor. Allerdings wurden dabei viele Coins nicht berücksichtigt, die sogar am ersten Listungstag mehrere Tausende Prozent steigen, wie es immer wieder auf DEXtools beobachtet wird.

