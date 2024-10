Die Zalando-Aktie verzeichnete am Dienstag einen erfreulichen Aufwärtstrend an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,7 Prozent auf 28,82 Euro, wobei das Tageshoch bei 28,95 Euro lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 30,82 Euro, das am 17. Oktober 2024 erreicht wurde. Dennoch zeigt sich eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief von 15,95 Euro, das am 18. Januar 2024 verzeichnet wurde.

Analysten-Prognosen und Geschäftszahlen

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,982 Euro je Aktie. Im letzten Quartal konnte Zalando bereits einen Gewinn von 0,37 Euro je Aktie verbuchen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal (0,22 Euro) darstellt. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal belief sich auf 2,64 Milliarden Euro, ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 34,93 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial für die Aktie andeutet.

Anzeige

Zalando-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zalando-Analyse vom 31. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Zalando-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zalando-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...