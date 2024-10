Bad Wimpfen (ots) -Passend zu Halloween sorgt Lidl in Deutschland für was Süßes: Ab dem 31. Oktober profitieren Kunden von einer dauerhaften Preissenkung von bis zu 14 Prozent bei Fruchtgummi der Lidl-Eigenmarke "Sweet Corner" sowie der Marke "Haribo". Der Lebensmitteleinzelhändler bleibt damit seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.Diese Artikel werden unter anderem deutlich günstiger:- Sweet Corner Bunte Bärchen, 300 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,97 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,29 Euro (Grundpreis: 4,30 Euro/ Kilogramm)- Sweet Corner Tropische Früchte, 300 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,97 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,39 Euro (Grundpreis: 4,63 Euro/ Kilogramm)- Sweet Corner Magica, 300 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,97 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,39 Euro (Grundpreis: 4,63 Euro/ Kilogramm)- Haribo Tropifrutti/Phantasia, 340 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,38 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,69 Euro (Grundpreis: 4,97 Euro/ Kilogramm)- Haribo Goldbären, 340 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,38 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,69 Euro (Grundpreis: 4,97 Euro/ Kilogramm)- Haribo Color-Rado, 340 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,38 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,69 Euro (Grundpreis: 4,97 Euro/ Kilogramm)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5898831