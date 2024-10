SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum CEO; passt finanzielle Prognose an



31.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum CEO; passt finanzielle Prognose an



Stans, Schweiz I 31. Oktober 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Ernennung von Raphael Erb zum neuen CEO bekannt gegeben sowie ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung und eine angepasste finanzielle Prognose veröffentlicht. Raphael Erb wurde vom Verwaltungsrat per 1. November 2024 zum CEO ernannt; er folgt auf Brian Duffy, der sich entschieden hat, eine neue Herausforderung in den USA wahrzunehmen

Ergebnisse im dritten Quartal 2024 liegen unter den Erwartungen aufgrund von Änderungen bei Anreizen von Lieferanten, Problemen in der Vertriebsabwicklung nach der Umsetzung der Go-to-Market-Transformation und einem Umfeld mit einem insgesamt zurückhaltenderen Ausgabeverhalten

Für das Gesamtjahr 2024 werden ein Umsatzwachstum von 2 - 5 % gegenüber Vorjahr zu kWk (bisher 7 - 9 %) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 21 - 23 % (bisher 24,5 - 25,5 %) erwartet; Ziele für 2026 angepasst auf zweistelliges (bisher mittlerer Zehnprozent-Bereich) Umsatzwachstum zu kWk und bereinigte EBITDA-Marge von annährend 27 % (bisher 28 %)

Gespräche mit interessierten Parteien bezüglich einer möglichen Going-Private-Transaktion sind weiter im Gang

Webcast heute um 9:00 Uhr MEZ mit designiertem CEO Raphael Erb und CFO Rodolfo Savitzky

Raphael Erb zum neuen CEO ernannt

Raphael Erb blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei SoftwareOne zurück, die mehr als 25 Jahre umfasst. Zuletzt wurde er per 1. Juli 2024 zum Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Vor seiner aktuellen Funktion leitete er seit 2019 als President Asia Pacific die am schnellsten wachsende Geschäftsregion von SoftwareOne. Zuvor war er Leiter des Services-Geschäfts im deutschsprachigen Raum und hatte neben anderen Führungspositionen auch die Länderverantwortung für die Schweiz und Singapur inne. Raphael Erb (1980) ist Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in Singapur.



Raphael Erb wird seine neue Funktion am 1. November 2024 antreten und folgt auf Brian Duffy, der im Mai 2023 als CEO zu SoftwareOne gekommen war. Durch ihre enge Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung ist ein nahtloser Übergang gewährleistet.



Daniel von Stockar, Präsident des Verwaltungsrats von SoftwareOne, sagte: «Wir schätzen uns glücklich, dass wir mit Raphael einen hervorragenden Nachfolger für die Position des CEO aus unseren eigenen Reihen haben. Mit seiner langjährigen Erfahrung bei SoftwareOne und seiner profunden Kenntnis unserer Kunden und der Branche ist er bestens geeignet, das Unternehmen zu leiten und zu zweistelligem Wachstum zurückzuführen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Namen des Verwaltungsrats danke ich auch Brian für seine Zeit als CEO und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.»



«Es war mir eine Ehre, die Organisation zu leiten und die Go-to-Market-Transformation des Unternehmens zu beginnen, während wir gleichzeitig unsere engen Beziehungen zu Mitarbeitenden, Channel- und Hyperscaler-Partnern sowie Kunden gepflegt haben», sagte Brian Duffy, bisheriger CEO von SoftwareOne.



«Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen, das er in mich setzt, und freue mich sehr auf meine neue Rolle als CEO», sagte Raphael Erb, designierter CEO von SoftwareOne. «Ich bin absolut überzeugt von den Stärken und Kapazitäten von SoftwareOne und sehe grosse Marktchancen, da Unternehmen weiterhin auf Cloud und KI setzen. Aber unsere zuletzt enttäuschende Performance zeigt deutlich, dass es Bereiche gibt, die wir angehen müssen - und das werden wir schnell und entschlossen tun. Ich habe keinen Zweifel, dass wir SoftwareOne wieder auf ihren Wachstumskurs zurückführen können, indem wir uns stärker auf die Kunden konzentrieren, unsere Front-Mitarbeiter vermehrt einbinden und unser kommerzielles Modell verbessern.»



Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung und finanziellen Prognose

Die Ergebnisse von SoftwareOne lagen im dritten Quartal 2024 insgesamt unter den eigenen und den Markterwartungen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,1 % zu konstanten Wechselkursen (kWk) bzw. um 1,4 % unter Berücksichtigung der Währungsschwankungen auf CHF 236,7 Millionen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 39,2 Mio. bei einer Marge von 16,6 %, entsprechend einem Rückgang von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Wachstum zurückzuführen ist.



Die Region APAC lieferte ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 24,3 % zu kWk gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In der DACH-Region, dem grössten Markt des Unternehmens, stieg der Umsatz zu kWk um 11,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei das Wachstum durch den Gewinn einiger grossen Kunden unterstützt wurde. In der Übrigen EMEA-Region, in NORAM und in LATAM ging der Umsatz zurück. Ursache für diese schwache Performance ist eine Reihe von Faktoren: Im Gegensatz zur ersten Jahreshälfte wurden im dritten Quartal 2024 die Verringerungen bestimmter Anreize von Lieferanten nicht durch neue Anreize kompensiert. Zudem verursachte die beschleunigte Umsetzung des Go-to-Market-Modells, das Mitte 2024 eingeführt wurde, einige Störungen und Probleme in der Vertriebsabwicklung, insbesondere in der Region NORAM. Schliesslich herrschte in gewissen wichtigen Märkten ein Umfeld mit zurückhaltenderer Ausgabebereitschaft, das voraussichtlich auch im vierten Quartal 2024 anhalten wird.



Um diese negativen Entwicklungen zu adressieren, werden entschlossene Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich die betroffenen Regionen rasch auf das neue Marktabdeckungsmodell einstellen. Die Rollout-Pläne für die verbleibenden Märkte wurden angepasst, so dass nun eine schrittweise Umsetzung erfolgt.



Seit dem dritten Quartal 2024 werden Kostensparmassnahmen eingeführt, um die Effizienz zu steigern und die Kosten an das aktuelle Umfeld anzupassen. Ziel ist die Einsparung von mehr als CHF 50 Millionen, einschliesslich einer Reduktion der Overheadkosten des Unternehmens.



Aufgrund der Unternehmensergebnisse im dritten Quartal 2024 und des Ausblicks für das vierte Quartal wurde die Prognose von SoftwareOne für das Gesamtjahr 2024 wie folgt angepasst: Wachstum des Konzernumsatzes um 2 - 5 % (bisher 7 - 9 %) gegenüber dem Vorjahr zu konstanten Wechselkursen;

Bereinigte EBITDA-Marge von 21 - 23 % des Umsatzes (bisher 24,5 - 25,5 %);

Dividendenausschüttungsquote von 30 - 50 % des bereinigten Jahresgewinns (unverändert). Angesichts der jüngsten Entwicklungen wurden die Ziele für 2026 angepasst auf ein zweistelliges (bisher mittlerer Zehnprozent-Bereich) Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen mit einer bereinigten EBITDA-Marge von annähernd 27 % (bisher 28 %).



SoftwareOne wird sein detailliertes Trading-Update für das dritte Quartal 2024 wie geplant am 13. November 2024 veröffentlichen.



Laufende Gespräche über ein mögliches Going-Private

Der Verwaltungsrat wiederholt, dass die Gespräche über eine mögliche Going-Private-Transaktion voranschreiten, sich angesichts des allgemeinen Geschäftsumfelds jedoch weiterhin herausfordernd gestalten.





TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN

Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9:00 Uhr MEZ ein Webcast mit Raphael Erb, designierter CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann.



Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Webcast zuschalten können, haben Sie die Möglichkeit, uns 10 - 15 Minuten vor Beginn der Konferenz unter den folgenden Nummern zu kontaktieren:



Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Vereinigtes Königreich: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13



Weitere internationale Nummern finden Sie hier .



Der Webcast wird archiviert, und ein digitales Playback steht ab ca. zwei Stunden nach der Veranstaltung im Results Centre zur Verfügung.





KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com



Jodi Sorensen, Corporate Communications

Tel. +1 201 294 5358, jodi.sorensen@softwareone.com



FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com





ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit einer Präsenz in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com



SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans



HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGENDiese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung