Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht die Fähigkeit von Trailstone, innovative Lösungen für Erzeuger erneuerbarer Energien in ganz Europa zu liefern

Trailstone Group ("Trailstone"), ein globales Energie- und Technologieunternehmen, gab heute eine innovative Absicherungsvereinbarung mit Nuveen Infrastructure, einem der weltweit führenden Investmentmanager für erneuerbare Energien, bekannt.

Mit der Unterstützung eines 48-MW-Windparks in Italien kennzeichnet diese neue Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen Beziehung zwischen Trailstone und Nuveen Infrastructure, ehemals Glennmont Partners, die im Jahr 2016 begann. Die Vereinbarung unterstreicht das bahnbrechende Know-how von Trailstone bei der Strukturierung von maßgeschneiderten Lösungen für Erzeuger erneuerbarer Energien in ganz Europa.

Durch diese erweiterte Partnerschaft wird Trailstone seinen Marktzugang, sein einschlägiges Know-how und seine firmeneigene Plattform zur Optimierung erneuerbarer Energien nutzen, um die Erträge aus der Windenergieerzeugung zu maximieren. Gleichzeitig profitiert Nuveen von einem verbesserten Zugang zu Energie-Futures-Märkten, was einen aktiveren und dynamischeren Ansatz für das Preisrisikomanagement ermöglicht.

Sevastos Kavanozis, Global Head of Renewables Sales Origination bei Trailstone:

"Wir sind stolz darauf, erneut mit Nuveen Infrastructure zusammenzuarbeiten und Energielösungen anzubieten, die den Weg zu einer sauberen Energiewende unterstützen. Wir arbeiten auch daran, unsere Partnerschaft auf andere EU-Länder auszuweiten."

Alessandro Savini, Senior Executive Consultant von Trailstone in Italien:

"Obwohl virtuelle PPA in Italien im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ selten sind, können wir mit unserem innovativen Ansatz Lösungen anbieten, die den Kunden bei der Stabilisierung der Energiepreise mit einem dynamischen Ansatz helfen."

Jordi Francesch, Global Head Asset Management bei Nuveen Infrastructure:

"Wir freuen uns, dass wir die Vereinbarung mit Trailstone über das Management unseres Portfolios von Onshore-Windprojekten in Italien verlängert haben. Dank dieser langjährigen Beziehung können wir weiterhin eine nachhaltige Performance für unsere Investitionen erzielen."

Über Trailstone

Trailstone ist ein globales Handels- und Asset-Management-Unternehmen für erneuerbare Energien, das Risikomanagement und Energieoptimierung zur Verbesserung der Produktions- und Finanzerträge bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine vollautomatische End-to-End-Plattform für das Management von Strom aus erneuerbaren Energien an, die sich auf eine Erfolgsbilanz im Energiehandel stützt. Die firmeneigene Technologie von Trailstone nutzt Datenanalyse und Meteorologie, um seinen Kunden robuste Modellierungs-, Prognose- und Handelsfunktionen zu bieten. Trailstone wurde im April 2013 gegründet. Bis heute hat Trailstone bei der Optimierung von mehr als 20.000 MW an Assets im Bereich der erneuerbaren Energien mitgewirkt und ist in 20 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.trailstonegroup.com.

Am 25. August 2024 wurde Trailstone vom globalen Rohstoffhandelsunternehmen Engelhart übernommen. Die Übernahme ist ein zentraler Bestandteil des strategischen Plans von Engelhart, seine Handels- und Technologiekapazitäten zu stärken und durch aktive Beteiligung an der Umstellung auf saubere Energie Werte zu schaffen.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.ectp.com/2024/08/engelhart-acquires-trailstone-group/

