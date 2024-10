Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, stellt neue Umfrageergebnisse vor: "The Deepfake Trends 2024". Die Statistiken verdeutlichen die finanziellen Auswirkungen, die Deepfake-Betrug auf Unternehmen in verschiedenen Branchen und Ländern hat. Während der durchschnittliche Verlust für die meisten Organisationen 450.000 USD betrug, war der Finanzdienstleistungssektor mit über 603.000 USD stärker betroffen.

Regula's study shows that nearly a quarter of Fintech organizations report losses over $1 million from deepfake fraud double the global average. (Graphic: Regula)