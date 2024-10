DJ Scout24 wird nach starkem dritten Quartal zuversichtlicher

FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 hat sein Wachstum im dritten Quartal fortgesetzt. Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 profitierte dabei von einer starken Nachfrage nach Makler-Mitgliedschaften im Professional-Segment und eine Zunahme der Plus-Abonnements im Privatkundensegment getrieben. Beim Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wird der MDAX-Konzern zuversichtlicher.

So rechnet Scout24 nun damit, beim Umsatzwachstum und EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit jeweils das obere Ende der Spanne zu erreichen. Diese lautet beim Umsatzwachstum auf 9 bis 11 Prozent. Bei der Marge hatte das Unternehmen zuletzt etwa 61 Prozent nach 59,9 Prozent im Vorjahr in Aussicht gestellt. "Mit unserer starken Leistung im dritten Quartal und im bisherigen Jahresverlauf sind wir auf dem besten Weg, im vierten Jahr in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen", sagte CFO Dirk Schmelzer laut Mitteilung.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,5 Prozent auf 144 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 16 Prozent auf 91 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge rückte auf 62,9 von 58,8 Prozent vor. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem Umsatz von 144 Millionen Euro und einem EBITDA von 87 Millionen Euro gerechnet. Die Marge sahen sie bei 60,6 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 85,3 Millionen Euro, knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 69 Cent.

