Das Softwareunternehmen MicroStrategy, eigentlich eher ein Krypto-Unternehmen, hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Der Softwarehersteller blieb im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 in den roten Zahlen und verfehlte damit die Markterwartungen. Die Aktie fiel nach der Veröffentlichung der Zahlen im nachbörslichen Handel um rund 2 Prozent, nachdem sie am Mittwoch bereits 4,23 Prozent ...

