NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Internetkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum und der operativen Profitabilität beeindruckt, aber der Fokus habe sich bereits auf die Investitionen im Jahr 2025 verlagert, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt insgesamt optimistisch für die Anlagestory./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 01:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 01:34 / ET



ISIN: US30303M1027

© 2024 dpa-AFX-Analyser