Der Pharma-Riese Eli Lilly hat mit seinen Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch enttäuscht und auch die Aktie von Novo Nordisk mit in die Tiefe gerissen. Die Folge: ein frisches Mehrmonatstief. Im Anschluss konnte sich das Papier des dänischen Biopharma-Unternehmens allerdings deutlich erholen und sogar an der Heimatbörse in Kopenhagen im Plus schließen.Hintergrund der Erholungsbewegung sind positive Signale aus den USA. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sei die niedrigste Dosis des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...