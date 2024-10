© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Deutsche Hersteller dominierten lange Zeit den Automarkt. Diese Vormachtstellung geht nun wahrscheinlich zu Ende."Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte." So spiegelt ein einfacher Chartvergleich zwischen BYD und VW die gesamte aktuelle Stimmung am Automarkt wider. Während BYD-Aktien innerhalb der vergangenen fünf Jahre etwa 728 Prozent zugelegt haben, verloren VW-Vorzugsaktien mehr als 47 Prozent an Wert (30.10.2024). Die aktuellen Quartalszahlen sprechen eine ähnlich deutliche Sprache. Quelle: wallstreet-online.de BYD im dritten Quartal 2024 mit neuem Absatzrekord So berichtet BYD für sein drittes Quartal 2024 über einen Umsatzzuwachs in Höhe von 24,04 Prozent auf etwa 201,1 Milliarden …