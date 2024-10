DJ EUREX/Bund-Future mit kleiner Erholung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr nach dem Rücksetzer am Vortag um 7 Ticks auf 131,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,67 Prozent und das Tagestief bei 131,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.636 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 131,04 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 118 Prozent. Für Impulse könnten die Verbraucherpreise aus der Eurozone sorgen, die um 11.00 Uhr MEZ auf dem Kalender stehen. Am Vortag hatten stärker als gedacht gestiegen Preise in Spanien und Deutschland die Kurse der Anleihen gedrückt, weil sie tendenziell Zinssenkungserwartungen dämpften.

October 31, 2024 03:33 ET (07:33 GMT)

