/ NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT /

Vancouver, BC, Kanada - 30. Oktober 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "FNM") (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. ("Haywood") als Hauptzeichner (Lead Underwriter) und alleiniger Bookrunner abgeschlossen hat, in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Underwritern inklusive Ventum Financial Corp. (zusammen mit Haywood die "Underwriter"), der zufolge die Underwriter zugestimmt haben, auf Basis einer "Bought-Deal"-Privatplatzierung 30.304.000 Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 0,33 CAD pro angebotener Einheit (der "Emissionspreis") für einen Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von 10.000.320 CAD zu kaufen (das "Angebot").

Jede angebotene Einheit wird aus einer Stammaktie im Kapital der Corporation und einem halben Aktienkaufwarrant der Corporation bestehen (jeder ganze Kaufwarrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie im Kapital der Corporation (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,45 CAD pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen hat den Underwritern ein Optionsrecht gewährt, bis zu weitere 15 % des Angebots in angebotenen Einheiten zum Emissionspreis (die "Underwriter-Option") zu erwerben, ausübbar ganz oder teilweise zu jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der angebotenen Einheiten wird von dem Unternehmen für die Exploration auf seinen Konzessionsgebieten in Schweden und Finnland sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die angebotenen Einheiten, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden in Form einer Privatplatzierung in Kanada angeboten werden, und werden in Kanada einer Haltedauerfrist unterliegen, die nach vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots abläuft.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. November 2024 herum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich (ohne Begrenzung) des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, darunter die bedingte Notierungszulassung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV") und die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Das Angebot unterliegt der endgültigen Zustimmung durch die TSXV.

Als Entgelt für die Dienstleistungen hat das Unternehmen vereinbart, den Underwritern eine Barprovision entsprechend 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen sowie jene Anzahl an nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), die 6,0 % der gesamten Anzahl an im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis in Höhe des Emissionspreises ausgeübt werden.

Die angebotenen Einheiten sind nicht nach der Fassung des U.S. Securities Act von 1933 registriert und können ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme zu den Registrierungsanforderungen vielleicht nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf gesetzwidrig wäre.

ÜBER FIRST NORDIC METALS

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele im Norden Schwedens, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold Line Belt. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone-Gürtel umfasst.

Im Namen des Board of Directors

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

President & CEO, Direktor

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Alicia Ford

Business Development Manager

Telefon: 604-687-8566

Email: info@fnmetals.com

Folgen Sie First Nordic Metals:

Twitter: @fnmetals

Youtube: @firstnordicmetalscorp

LinkedIn: @firstnordicmetals

Facebook: @FirstNordicMetals

Instagram: @firstnordicmetals

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten innewohnen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl First Nordic davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77308Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77308&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33583M1077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18653340-first-nordic-meldet-bought-deal-privatplatzierung-einheiten-hoehe-10-mio