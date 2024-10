DJ Lagarde: Inflationsziel der EZB ist in Sicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rechnet damit, dass das Inflationsziel der Notenbank von mittelfristig 2 Prozent bald erreicht sein wird. "Das Ziel ist in Sicht, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Inflation bereits besiegt ist", sagte Lagarde in einem Interview mit Le Monde. "Im September lag die Inflation bei 1,7 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Energie und Lebensmitteln lag sie immer noch bei 2,7 Prozent. Wir freuen uns über die 1,7 Prozent, aber wir wissen auch, dass die Inflation in den kommenden Monaten allein aufgrund von Basiseffekten wieder steigen wird."

Lagarde erwartet, dass das Inflationsziel im nächsten Jahr nachhaltig erreicht wird. "Ich möchte nun, dass die Inflation dauerhaft und nachhaltig das 2-Prozent-Ziel erreicht. Wenn es nicht zu einem großen Schock kommt, wird dies im Laufe des Jahres 2025 der Fall sein."

Künftige Zinssenkungen würden von den hereinkommenden Daten abhängen, sagte Lagarde. "Das Tempo der Zinssenkungen wird von den Wirtschaftsdaten abhängen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten erhalten - auf der Grundlage unserer aktualisierten Bewertung der Inflationsaussichten, der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission."

