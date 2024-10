Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für innovative und nachhaltige Hautpflegeprodukte, wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem 2024 Texan by Nature 20 (TxN 20) Award ausgezeichnet, einer prestigeträchtigen Anerkennung, die von der gemeinnützigen Naturschutzorganisation Texan by Nature ins Leben gerufen wurde. Die von der ehemaligen First Lady Laura Bush gegründete Organisation "Texan by Nature" (von Natur aus Texaner) ehrt jährlich 20 Unternehmen, die in Texas ansässig sind oder dort tätig sind und im Rahmen der Initiative "TxN 20" datengestützte Verpflichtungen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit eingehen.

"Diese Auszeichnung zwei Jahre in Folge zu erhalten, unterstreicht das anhaltende Engagement von Mary Kay, nachhaltige Praktiken durch Innovation, Fürsprache und Verantwortung in unser Unternehmen zu integrieren", sagte Virginie Naigeon-Malek die den Bereich Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit bei Mary Kay leitet. "Wir fühlen uns geehrt, mit den anderen Naturschutz-Schwergewichten in ganz Texas in einem Atemzug genannt zu werden. Bei Mary Kay ist Nachhaltigkeit Teil unserer Mission wir streben danach, einen positiven Einfluss auf die Welt für kommende Generationen zu schaffen."

"Wir glauben an den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft durch Handeln, Zusammenarbeit und innovative Modelle", sagte Joni Carswell, CEO und President von Texan by Nature. "Es ist uns eine Ehre, Mary Kay auszuzeichnen, ein Unternehmen, das durch Umweltschutzmaßnahmen nachhaltiges Wirtschaften vorantreibt und damit langfristig positive Auswirkungen auf die Rentabilität, die Menschen und den Planeten gleichermaßen erzielt."

Um ihr Engagement für Texan by Nature weiter voranzutreiben, nahm Cristi Gomez, PhD, DABT, Senior Director, Regulatory, Safety, and R&D Compliance bei Mary Kay, am 6.Texan by Nature Conservation Summit teil, der Innovationen, Engagement und bewährte Verfahren aus einer Vielzahl von Branchen vorstellt. Gomez sprach auf dem Podium zum Thema "Realizing System Value". Die Podiumsdiskussion befasste sich mit der Frage, wie Entwicklung und Naturschutz, Gewinne und Nachhaltigkeit sowie Input und Output des gesamten Systems in Einklang gebracht werden können. Die Veranstaltung fand am Mittwoch, dem 23. Oktober, im George W. Bush Presidential Center statt.

Mit dem TxN 20 werden Branchenführer aus 12 Sektoren in Texas ausgezeichnet, die bei Umweltschutzbemühungen und nachhaltigen Geschäftspraktiken an vorderster Front stehen. Weitere Preisträger finden Sie auf der Website Texan by Nature.

