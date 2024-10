PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat sich wieder etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 1,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten diese Teuerungsrate im Schnitt erwartet.

Im September war die Teuerung mit 1,4 Prozent noch etwas niedriger gewesen. Dies war auch die niedrigste Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone seit März 2021 gewesen.

Im Vergleich zum Vormonat legten die Verbraucherpreise im Oktober ebenfalls zu. Hier meldete Insee einen Anstieg um 0,3 Prozent, nachdem sie im September um 1,3 Prozent gefallen waren. Die Entwicklung im Monatsvergleich erklärte die Statistikbehörde mit einem Anstieg der Kosten für Energie, insbesondere für Treibstoffe und Gas./jkr/mis