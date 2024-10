Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 4. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Schneeeule aus Porzellan, ein Werbeschild, zwölf Schmucklöffel von Alphonse Debain, eine Muranoglas-Leuchte und einen Ring mit Turmalin.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 5. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Weißgoldring, ein Finanzamt-Schild, eine Büste der "Poesie", 24 Stapelstühle von Bofinger und ein Marinechronometer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 6. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von Gertrud Steinbach, 13 Silberlöffel, einen Fußhocker, einen Pekinesen von Goldscheider, eine Stabbrosche und einen Tischkicker.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 7. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Allianzring, fünf Glasuntersetzer, eine Pickelhaube mit Helmschachtel, ein Otto-Waalkes-Tourplakat, eine Bronzefigur und eine Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 8. November 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Kette, eine Schreibtischuhr, eine Kaffee- und eine Mokkamühle, einen Art-déco-Ring, einen Wandteller und zwei "Senftenberger Eier" mit Tisch.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5898921