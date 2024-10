Düsseldorf (ots) -Das Lingerie-Label Intimissimi hat bereits in früheren Kampagnen seine wichtigste Botschaft eindrucksvoll kommuniziert: Die Marke zelebriert die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten und Lebensphasen. Sie befähigt Frauen, sich selbstbewusst, komfortabel und feminin zu fühlen - unabhängig von ihrem Alter.Für die aktuelle Kampagne stehen Heidi und Leni Klum wieder gemeinsam vor der Kamera - dieses Mal in den weichen Ultralight Cashmere Longsleeves von Intimissimi. In der neuen Kampagne wird das Mutter-Tochter-Duo zum ersten Mal von einem dritten Familienmitglied begleitet: Erna Klum, die Mutter von Heidi und Großmutter von Leni!Die 80-Jährige zeigt sich zum ersten Mal Seite an Seite mit Tochter und Enkelin und beweist eindrucksvoll, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. Mit Stil und natürlicher Eleganz präsentiert Erna die zeitlose Ultralight Cashmere-Kollektion.Die Kampagne unterstreicht einmal mehr die generationenübergreifende Vielfalt und Vielseitigkeit von Intimissimi. Die Kampagne fängt nicht nur die feine Ultralight Cashmere-Kollektion ein, sondern lässt auch spüren, wie tief die emotionale Verbindung zwischen den drei Klum-Generationen ist. Sie verkörpern innige Verbundenheit wie kein anderes Trio.Ab dem 31. Oktober 2024 werden die Kampagnenbilder von Heidi, Leni und Erna Klum in einer deutschlandweiten Intimissimi Kampagne zu sehen sein.Fotografiert wurde die Kampagne von Rankin. Seine Fotografien werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in Galerien und Museen wie dem MoMA in New York und dem Victoria & Albert Museum in London ausgestellt.Thomas Hayo war wieder einmal für die kreative Leitung verantwortlich. Seine kreativen Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und sind zum Teil auch im MoMA in New York ausgestellt.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 Düssseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/5898926