© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der Halbleiterzulieferer Aixtron hat am Donnerstagmorgen seine Quartalszahlen präsentiert. Zwar wurde der Ausblick für 2024 bestätigt, im kommenden Jahr ist jedoch mit sinkenden Erlösen zu rechnen.Mit einem Minus von über 55 Prozent in diesem Jahr gehören die Anteile von Anlagenbauer und Halbleiterzulieferer Aixtron zu den schwächsten Werten im deutschen Technologieindex TecDAX. Trotz des anhaltenden Booms in der Branche kämpft das Unternehmen mit schwachen Auftragseingängen, sinkenden Margen - und im kommenden Jahr auch mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung, wie der Konzern am Donnerstagmorgen mitteilte. Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 …