NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe mit seinem Gesamtumsatz die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose für das zweite Quartal sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass auch die Ziele für den Cloud-Computing-Service Azure die Erwartung verfehlt hätten, liege vor allem an Kapazitätsengpässen. Thill bleibt zuversichtlich, dass Microsoft ein Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ist./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 03:00 / ET

ISIN: US5949181045

