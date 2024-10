Weiterstadt (ots) -› Top-Benziner mit 2,0 Liter Hubraum treibt Octavia RS mit 195 kW (265 PS) (Škoda Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G; Škoda Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G) an› Schwarze Exterieurdetails und RS-Embleme zieren die Karosserie› Design Selection RS mit Sportsitzen, Sportlederelenkrad mit Schaltwippen, Pedalerie in Edelstahloptik und vielem mehr› Hochwertige Ausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrprofilauswahl und Zweizonen-Klimaanlage Climatronic› Top-Konnektivität: Digital Cockpit Plus, 13-Zoll-Infotainmentdisplay inklusive Navigationssystem, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Wireless SmartLink› Sprachassistentin Laura inklusive ChatGPT bietet noch mehr Funktionen als bislangŠkoda Octavia RS und Octavia Combi RS bilden die Speerspitze der aktuellen Octavia-Familie. Schwarze Exterieurdetails an der Karosserie und ein Interieur in der Design Selection RS schaffen ein attraktives Gesamtpaket. Octavia RS und Octavia Combi RS kombiniert Škoda grundsätzlich mit dem Topbenziner der Baureihe. Er leistet 195 kW (265 PS), besitzt ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.Uebersicht END#Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5898937