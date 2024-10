Niederdorfelden (ots) -Hohe Anerkennung für das mittelständische Pharma-Unternehmen aus dem hessischen Niederdorfelden: Engelhard darf sich ab sofort Hessen-Champion in der Kategorie "Weltmarktführer" nennen!Hessen-Champions - dahinter steht ein mehrstufiger Wettbewerb des hessischen Wirtschaftsministeriums, der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung zum 25. Mal verliehen.Engelhard und die zwei weiteren Sieger sowie die übrigen Finalisten machten Hessen zu einem attraktiven Standort, sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) bei der feierlichen Preisverleihung in Wiesbaden. "Sie sichern damit Innovation, Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in unserem Bundesland."Für Wolf Matthias Mang, Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), steht fest: "Unternehmertum und Wettbewerb sind die treibenden Kräfte für Fortschritt und Innovation. Das haben auch in diesem Jahr alle acht Finalisten der Hessen-Champions eindrucksvoll bewiesen. Ich gratuliere den Gewinnern herzlich." CEO Richard Engelhard nahm gemeinsam mit Daniela Giese, Senior International Strategy Development Manager, und einem zehnköpfigen Engelhard-Team den Preis entgegen. "Wir sind wahnsinnig dankbar und stolz, als urhessisches Unternehmen diesen Preis entgegennehmen zu dürfen", sagt Richard Engelhard, der das Familienunternehmen bereits in 5. Generation gemeinsam mit seinem Bruder Oliver Engelhard führt.Besonderen Wert legt Engelhard auf seine Standorttreue und das Gütesiegel "Made in Hessen" - sämtliche Produkte werden ausschließlich am heimischen Standort hergestellt. Mit seinem weltweit erfolgreichen Hustenmittel Prospan® ist Engelhard in mehr als 100 Ländern erfolgreich am Markt. Ein Highlight im nächsten Jahr wird das 75-jährige Jubiläum der Premiummarke Prospan® sein. Ein pflanzlicher Hustensaft, der aus einem persönlichen Schicksal des Urgroßvaters von Richard und Oliver Engelhard entwickelt wurde, und bereits seit vielen Jahren die Weltmarktführerstellung im Segment pflanzlicher Hustensäfte einnimmt. "Unser Hustensaft Prospan® hat sich über Jahrzehnte bewährt. Ganze Generationen sind mit ihm groß geworden und nutzen unseren Hustensaft für jeweils die nächste Generation. Das ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die wir in den nächsten Jahren fortschreiben werden", so CEO Oliver Engelhard.Pressekontakt:Engelhard ArzneimittelHerzbergstraße 361138 NiederdorfeldenDésirée Stobbe+49 6101 539-2955D.Stobbe@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5898946