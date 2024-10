Die Aktie von eBay (WKN:916529) ist am Mittwoch nachbörslich nach der Präsentation der Quartalszahlen massiv unter Druck geraten. Diese Nachrichten haben die Anleger ganz besonders enttäuscht, und so kann es für den ehemaligen großen Amazon-Rivalen jetzt weitergehen. Für Anleger schwache Quartalszahlen Auf den ersten Blick schienen die am Mittwoch von eBay präsentierten Quartalszahlen positiv zu sein. Der E-Commerce-Konzern konnte Gewinne in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...