DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Schanghai knapp im Plus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die asiatischen und australischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend etwas leichter tendiert. Weiter herrschte Zurückhaltung vor der US-Präsidentschaftswaahl in der kommenden Woche vor. Dazu bremste, dass die Kurse von Meta Platforms und Microsoft nach ihren Geschäftsausweisen nachbörslich in den USA jeweils über 3 Prozent verloren hatten.

Der Yen zog nach der Entscheidung der japanischen Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, etwas an, was den Aktienmarkt in Tokio tendenziell bremste. Die Bank of Japan erwartet, dass die Inflation in den kommenden Jahren nahe dem Notenbankziel von 2 Prozent bleiben wird. Auf die politischen Unwägbarkeiten mit der unsicheren Regierungsbildung nach der Wahl in Japan ging sie kaum ein. Einige Marktteilnehmer hatten deswegen auf eine taubenhafte Tonlage gehofft. Der Ausblick schlage aber einen eher falkenhaften Ton an, kommentierte Analyst Stefan Angrick von Moody's Analytics. Der Nikkei-225 gab um 0,5 Prozent auf 39.081 Punkte nach.

In Schanghai stieg der Leitindex um 0,4 Prozent, nachdem sich der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im Oktober auf 50,1 (September: 49,8) erhöht und die Wachstum anzeigende Schwelle knapp übersprungen hatte. Auch in der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage einen Tick auf. Stützend wirktze laut Teilnehmern auch, dass staatliche Banken ihre Hypothekensätze am Freitag an die gesenkten Leitzinsen anpassen wollen.

In Hongkong gab der HSI leicht um 0,3 Prozent nach. Im Immobiliensektor kletteren Poly Developments & Holdings um 1,2 und China Vanke um 0,7 Prozent. BYD sanken um 4 Prozent, der Automobilhersteller hatte mit dem Gewinn pro Fahrzeug enttäuscht.

In Südkorea verlor der Kospi 1,5 Prozent und war klar das Schlusslicht. Nordkorea heizte die Spannungen erneut mit einem Raketentest an. Das schürte die Sorge, dass das Regime auf russische Technologie bauen könnte.

Im Technologiesektor ermäßigten sich SK Hynix nach dem deutlicheren Vortagesplus um 4,5 Prozent. Das Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 0,2 Prozent. Der Elektronikriese verbuchte im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang im Halbleitergeschäft. Auf Konzernebene legte der Nettogewinn aber dank des Smartphone-Geschäfts stärker als erwartet zu. Dazu stellte Samsung Fortschritte bei einem großen Liefervertrag im Halbleitergeschäft in Aussicht. HD Hyundai Heavy Industries verloren nach schwachen Drittquartalszahlen 2,6 Prozent.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss knapp behauptet. Analysten interpretierten die jüngsten Inflationsdaten dahingeend, dass es im laufenden Jahr keine Zinssenkung mehr geben dürfte.

In Singapur ruhte das Geschäft wegen eines Feiertages, in Taipeh wegen eines Wirbelsturms.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.160,00 -0,2% +7,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.081,25 -0,5% +17,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.556,15 -1,5% -3,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.279,82 +0,4% +10,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.359,95 -0,1% +19,4% 09:00 Taiex (Taiwan) Geschlossen Straits-Times (Sing.) Geschlossen BSE (Mumbai) 79.497,34 -0,6% +10,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0858 +0,0% 1,0858 1,0821 -1,7% EUR/JPY 165,15 -0,8% 166,43 165,97 +6,1% EUR/GBP 0,8362 -0,2% 0,8380 0,8320 -3,6% GBP/USD 1,2985 +0,2% 1,2957 1,3007 +2,0% USD/JPY 152,08 -0,8% 153,28 153,33 +7,9% USD/KRW 1.376,82 -0,2% 1.379,43 1.383,69 +6,1% USD/CNY 7,1176 -0,1% 7,1243 7,1434 +0,3% USD/CNH 7,1217 -0,1% 7,1278 7,1405 +2,0% USD/HKD 7,7721 +0,0% 7,7717 7,7706 -0,5% AUD/USD 0,6574 +0,0% 0,6571 0,6559 -3,5% NZD/USD 0,5981 +0,2% 0,5971 0,5973 -5,4% Bitcoin BTC/USD 72.228,40 -0,2% 72.378,50 72.279,60 +65,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,67 68,61 +0,1% +0,06 -2,9% Brent/ICE 72,63 72,55 +0,1% +0,08 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.778,18 2.787,67 -0,3% -9,49 +34,7% Silber (Spot) 33,57 33,78 -0,6% -0,20 +41,2% Platin (Spot) 1.004,60 1.011,63 -0,7% -7,03 +1,3% Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,2% +0,01 +10,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2024 04:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.