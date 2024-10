Dogecoin Kurs überschreitet 0,17-Dollar-Marke - steigt der DOGE-Token weit über 20 Cent?

In den letzten Wochen zeigte sich Dogecoin überraschend stark, denn seit Mitte Oktober konnte der größte Meme-Coin der Welt ein stetiges Wachstum verzeichnen. Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung des DOGE-Tokens auf über 24,85 Milliarden US-Dollar angestiegen und nähert sich aktuell wieder einem Niveau, das zuletzt im März 2024 erreicht wurde, nachdem der Bitcoin ein neues Allzeithoch verzeichnen konnte.

Viele Anleger fragen sich natürlich, ob Dogecoin noch weiter steigt und ob es sich lohnt, jetzt noch in den DOGE-Token zu investieren. Wir beantworten diese Frage und erklären, was die Hintergründe hinter dem aktuellen Kursgewinn des Meme-Tokens sind.

Krypto-Experte sieht Dogecoin schon bald bei 20 US-Cent

Obwohl Dogecoin nach seiner Einführung im Jahr 2013 von vielen Krypto-Enthusiasten nur belächelt wurde, hat sich der erste Meme-Coin der Welt mittlerweile zu einer festen Größe entwickeln können und ist zudem ein wichtiger Bestandteil des Top-10-Rankings der Krypto-Welt. Entsprechend groß ist das Interesse am DOGE-Token bei vielen Anlegern - sowohl bei Krypto-Neulingen als auch bei Großinvestoren und professionellen Händlern.

Auch der Krypto-Analyst Ali Martinez hat sich bereits gestern näher mit dem aktuellen DOGE Kurs beschäftigt und in einem aktuellen Tweet eine Dogecoin Prognose gewagt. Seine technische Analyse lässt nämlich den Schluss zu, dass der weltweit größte Meme-Coin in den kommenden Tagen und Wochen die Marke von 0,20 US-Dollar überschreiten wird. Ein entsprechend abwärts gerichtetes Dreieck, das ein bullishes Signal darstellt, könnte nämlich schon bald durchbrochen werden und würde dann eine starke Rallye ermöglichen.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die vergangenen Wochen, dass ein weiterer Kursanstieg in der direkten Zukunft nicht unwahrscheinlich ist. Zuletzt konnte der DOGE-Token nämlich davon profitieren, dass einerseits der Bitcoin als treibender Faktor der Krypto-Welt starke Kursgewinne verzeichnen konnte und sich sogar einem neuen Allzeithoch genähert hatte.

Gleichzeitig spielt außerdem Elon Musk eine wichtige Rolle, der aktuell Donald Trump auf dem US-Wahlkampf begleitet und zudem Werbung für die neue Regierungsorganisation - das Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) - macht, die er bei einem Trump-Wahlsieg übernehmen soll. Dies brachte viel Aufmerksamkeit für den ersten Meme-Coin, woraufhin vermehrt Anleger in den DOGE-Token investiert haben.

Tatsächlich profitieren derzeit viele Meme-Coin-Währungen vom erneuten Hype am Markt. Immer mehr Anleger möchten zudem ihre Spaß-Token nicht nur handeln, sondern aus ihnen auch noch Profite durch die Nutzung von Staking-Pools erzielen. Gerade Crypto All-Stars (STARS) wird deshalb gerade in den sozialen Medien immer öfter diskutiert.

Meme-Coin-Staking dank intuitiver Plattform: Crypto All-Stars unterstützt viele Kryptowährungen

Bereits seit einigen Wochen befindet sich Crypto All-Stars im Vorverkauf und konnte mittlerweile bereits Kapital in Höhe von über 2,9 Millionen US-Dollar sammeln. Das dürfte vor allem an dem interessanten Konzept liegen, denn über das MemeVault Ökosystem können Nutzer der Plattform nach dem offiziellen Coin Launch zunächst elf verschiedene Meme-Token im Staking-Programm anlegen.

Neben Dogecoin werden auch Kryptowährungen wie PEPE, FLOKI oder Shiba Inu akzeptiert, wobei die tatsächliche jährliche prozentuale Rendite (APY) immer davon abhängig ist, welcher Token im Staking genutzt wird. Im Laufe der Zeit sollen zudem weitere Meme-Coins hinzugefügt werden, um die MemeVault immer aktuell zu halten.

Ausgezahlt werden die APY-Boni immer in Form des nativen STARS-Tokens, der im aktuell laufenden Presale bereits erworben - und angelegt - werden kann. Hier gibt es ein erstes Presale-Staking-Programm, das im Augenblick eine APY von 533 Prozent bietet. Auch das dürfte ein entscheidender Faktor für den bisherigen Erfolg des Vorverkaufs sein.

Weiterhin interessant: Der STARS-Token wurde als ERC-1155-Coin konzipiert und kann so theoretisch eine unendliche Anzahl an Coins in einer Transaktion überweisen. Dies soll Kosten und Zeit reduzieren und dafür sorgen, dass die Sicherheit steigt. Langfristig möchten die Entwickler hinter Crypto All-Stars den eigenen Meme-Coin sogar auf einem Platz im Top-10-Ranking der Meme-Coin-Sparte etablieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.