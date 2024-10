Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) beließ heute früh den Leitzins unangetastet bei 0,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Betrachte man das erwartete Wachstum von 1% und die prognostizierte Inflation von 1,9% wäre demzufolge annähernd Preisstabilität erreicht. Fraglich sei somit woher der Drang bzw. die Aussagen der BoJ kämen, die Zinsschraube nach oben zu adjustieren. Die Intention das Leitzinsniveau im Oktober beizubehalten, rühre womöglich eher aus den politischen Risiken, die sich aus dem ungewissen Ausgang der Parlamentswahlen in Japan, als auch der USA zu ergeben drohen würden. Heute Morgen notiere der EUR/JPY unter Banken bei einem Niveau von rund 165,30. (31.10.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...