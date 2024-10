© Foto: picture alliance / CFOTO



Die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers Carvana hat sich in den vergangenen 12 Monaten bereits um 650 Prozent verteuert. Jetzt legt sie nochmal 20 Prozent drauf!Hinter dem US-Gebrauchtwagenhändler Carvana und seiner Aktie liegen bewegte Jahre. Schoß das Papier auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, als Neufahrzeuge in den USA so knapp waren, dass sie schon an Wert gewannen, wenn sie nur vom Hof der Händler rollten, auf über 350 US-Dollar, war es in 2022 zeitweise keine 4 US-Dollar mehr wert - das Unternehmen stand vor der Insolvenz. Nach einer aufsehenerregenden Rallye von 650 Prozent in den vergangenen 12 Monaten notiert die Aktie wieder bei über 200 US-Dollar. Wer als Anleger genau das Tief …