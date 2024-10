Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 1. Dezember 2024, 9.30 UhrKatholischer Gottesdienst"Oh Heiland, reiß die Himmel auf"Aus der Dominikanerkirche Santa Maria Rotunda in WienDer erste Adventssonntag ist jedes Jahr aufs Neue der Start in die Zeit der Erwartung und der Vorbereitung auf die Menschwerdung Gottes. In der Adventszeit kündigt sich dieses Ereignis an.Mit dem Entzünden der ersten Kerze auf dem Adventskranz wird die Zeit der Erwartung eingeleitet, eine Zeit, die immer mehr Licht bringt. Eine Zeit, in der Menschen daran erinnert werden, dass das Licht, die Liebe des Herrn, im Leben guttut.Mit der Gemeinde feiern Pater Günter Reitzi OP und Pater Christoph Wekenborg OP. Im Gottesdienst wird eine Auswahl an Adventsliedern aus den unterschiedlichen Jahrhunderten erklingen. Beide Orgeln der Kirche begleiten den Gesang der Gemeinde, gemischt mit Gregorianischem Gesang einer Schola.Es singt die Choralschola des Instituts für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. An den Orgeln spielen Balázs Szabó und Bertalan Ablonczy. Die musikalische Leitung liegt bei Antanina Kalechyts.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 - 100 2260.Weitere Informationen gibt es unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5899019